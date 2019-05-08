Белорус Дмитрий Буйницкий перешёл в ХК «Металлург»

Новости Беларуси. Белорусский хоккеист Дмитрий Буйницкий перешёл в магнитогорский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В прошедшем сезоне форвард защищал цвета минского «Динамо».
Новости Беларуси. Белорусский хоккеист Дмитрий Буйницкий перешёл в магнитогорский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В прошедшем сезоне форвард защищал цвета минского «Динамо».
В регулярном чемпионате игрок провёл 36 матчей, в которых набрал 13 очков по системе гол+пас (10 шайб и 3 ассиста). Срок соглашения с «Металлургом» рассчитан на три года.