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Белорус Дмитрий Буйницкий перешёл в ХК «Металлург»

08 мая 2019 15:43
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Новости Беларуси. Белорусский хоккеист Дмитрий Буйницкий перешёл в магнитогорский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В прошедшем сезоне форвард защищал цвета минского «Динамо».

Белорус Дмитрий Буйницкий перешёл в ХК «Металлург»-1

В регулярном чемпионате игрок провёл 36 матчей, в которых набрал 13 очков по системе гол+пас (10 шайб и 3 ассиста). Срок соглашения с «Металлургом» рассчитан на три года.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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