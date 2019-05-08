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Саснович проиграла первой ракетке мира и покинула турнир в Мадриде

08 мая 2019 15:45
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Новости Беларуси. Александра Саснович покидает теннисный турнир в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович проиграла первой ракетке мира и покинула турнир в Мадриде-1

В третьем раунде женского одиночного разряда белоруска без вариантов уступила первой ракетке японке Наоми Осаке – 2:6, 3:6. Матч продолжался 1 час и 25 минут.

Не осталась белорусских представительниц и в парном разряде. Наша Лидия Морозова и японка Шуко Аояма проиграли канадско-китайскаму тандему Габриэла Домбровски – Сюй Ифань – 4:6, 2:6.

# Теннис # Фотофакт

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