Саснович проиграла первой ракетке мира и покинула турнир в Мадриде

Новости Беларуси. Александра Саснович покидает теннисный турнир в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Александра Саснович покидает теннисный турнир в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В третьем раунде женского одиночного разряда белоруска без вариантов уступила первой ракетке японке Наоми Осаке – 2:6, 3:6. Матч продолжался 1 час и 25 минут.
Не осталась белорусских представительниц и в парном разряде. Наша Лидия Морозова и японка Шуко Аояма проиграли канадско-китайскаму тандему Габриэла Домбровски – Сюй Ифань – 4:6, 2:6.