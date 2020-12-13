По какой методике тренируются футболисты и как АБФФ оценивает результаты национальной сборной? Рассказывает Владимир Базанов

Новости Беларуси. Главная интрига футбольного декабря разрешилась. Национальной сборной продолжит руководить Михаил Мархель, а вот на тренерском мостике молодежки перемены. Работу Яромко признали неудовлетворительной, и. о. тренера назначен Сергей Ясинский. «Витебск» теперь ищет замену и главный кандидат – бывший помощник Ясинского. Вот такие новости пришли к нам на неделе, когда мир отмечал день футбола. Год для нас выдался уникальным, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Игры во время первой волны пандемии, телетрансляции на весь мир и фан-клубы даже в Австралии, взлеты и падения националки, и старый-новый чемпион в чемпионате. А еще отказ лучшего бомбардира чемпионата-2019 Ильи Шкурина выступать за сборную. Мы встретились с Владимиром Базановым и узнали много интересных подробностей. Евгений Поболовец, ведущий:

Мы с вами находимся в техническом центре для национальной сборной, насколько я понимаю, ему в этом году уже исполнится пять лет. Вы чувствуете отдачу от вложенных средств в этот технический центр? Тренеры сейчас работают по российским программам. У них очень хорошие методики

Владимир Базанов, председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Конечно. Когда посещал в прошлом году президент УЕФА, львиная доля денежных средств вложена УЕФА, посмотрел, как здесь все сделано, с какой любовью. Ему все понравилось – Александр Чеферин. Конечно, мы чувствуем отдачу, потому что здесь располагается наша национальная сборная, здесь располагается национальная женская сборная, молодежная и все остальные молодежные команды. Плюс, еще у нас находятся здесь два возраста молодых ребят. Это 2006, 2007 год, 44 человека, которые практически ежедневно занимаются в школе, играют в футбол, живут, питаются. И 40 человек еще у нас находятся таких же ребят 2004, 2005 года РГУОР. Евгений Поболовец:

Я так понимаю, что эти ребята – лучшие из лучших своих возрастов, собранные со всех уголков страны? Владимир Базанов:

Мы стараемся отобрать лучших из лучших, но сами понимаете, что есть ребята, которые, допустим, футбольные клубы БАТЭ, «Динамо-Брест», Витебска, Гомеля – они тоже хотят у себя видеть их, у кого есть хорошие школы. Евгений Поболовец:

А вы детей здесь собираете. Как потом с ними работают тренеры, по какой-то методике – иностранной или отечественной?

Владимир Базанов:

У нас, в основном, тренеры, даже сейчас работают по российским программам. У них очень хорошие программы. Сейчас даже обучение тренерского состава начинается именно по этим программам. Евгений Поболовец:

А если в двух словах, что они из себя представляют? Акцент делается на индивидуальных качествах игрока? Владимир Базанов:

Естественно, в основном должно и делаться на индивидуальные качества игрока. Если мы сразу, с шести лет будем навязывать какую-то тактику мальчику, то он нас не поймет. Именно на индивидуальные действия должно быть все настроено.

Евгений Поболовец:

А сами тренеры и игроки проводят анализ и какие-то сравнения? Раньше, когда они заселялись перед матчами в гостиницы, и сейчас, когда они в здесь, в техническом центре. Насколько разница? Владимир Базанов:

Конечно, разница большая. Во-первых, есть все. Есть сауна, есть восстановление, здесь же находится и медицинское обеспечение, плюс питание, что самое главное. Питание на порядок выше, чем в любой гостинице.

Евгений Поболовец:

Я так понимаю, эта фотография с матча Беларусь – Албания? Как мы в целом в этом году оцениваем результаты нашей главной национальной сборной? У нас была возможность занять первое место в своей группе, но чего-то не хватило Владимир Базанов:

У нас был один из главных матчей с Грузией, была возможность выйти через Лигу наций на Евро-2020. Так получилось, что мы Грузию не прошли. Обидно, досадно. Ребята сами расстраивались. Было сложно, что после этой игры мы опять вступали в Лигу наций играть. Вы знаете, молодцы ребята, собрались. Кто там как оценивает, но тем не менее у нас была возможность занять первое место в своей группе, но опять же чуть-чуть чего-то не хватило. Мы два раза обыграли Казахстан, мы один раз обыграли Литву и вничью сыграли, не хватило одного очка. Евгений Поболовец:

То есть оценка работы тренерского штаба?

Владимир Базанов:

Я бы не сказал, что она неудовлетворительная, я вижу работу тренерского штаба. Я бы сказал, что они делают правильные выводы. Я думаю, что сделав правильные выводы, пойдем дальше. Вот сейчас, опять же, вы знаете, что прошла жеребьевка, мы попали в группу вместе с Бельгией, Уэльсом, Чехией, Эстонией. Мы будем ставить задачу выйти на второе место, чтобы где-то попасть на стык. Евгений Поболовец:

А какую оценку дадим молодежной сборной? Владимир Базанов:

Я бы оценку дал неудовлетворительную. Понятно, что мы не можем конкурировать с Португалией, Нидерландами, но у Кипра мы должны были выиграть, а мы проиграли здесь – 1:2. Евгений Поболовец:

А Шкурин отказался действительно по политическим причинам или там спортивные? Шкурин отказался по политическим причинам. Это его право, как и каждого игрока Владимир Базанов:

Он отказался по политическим, это его право, как и каждого игрока. Но он неправильно сделал, потому что сейчас мы обратились в FIFA, сейчас будут разбираться. Он не имел права этого делать, он должен был прибыть сюда. Любой игрок, который вызывается в сборную, обязан прибыть в расположение сборной. Травмирован он или еще что-то, уже здесь, на месте он должен сказать о своих позициях или о своей болезни. Удостоверится, что он действительно дернул какую-то мышцу, он играть не может и так далее. Или сказать, что не может. Но он не прибыл.

Евгений Поболовец:

Что теперь? Дисквалификация? Владимир Базанов:

Я не знаю, что будет, но мы все документы оформили и отправили в FIFA. Евгений Поболовец:

Много ходило разговоров о том, чтобы в профессиональные футбольные мужские клубы добавить в обязательном порядке женскую команду. Мы положили шесть полноразмерных полей Владимир Базанов:

У нас нет еще команды в Гомельской области, нет команды в Минской области, нет в Витебской области, поэтому сейчас работаем над этим. Перспектива такова, что сейчас не 8, а 10 команд должно быть со следующего года. В Гомельской области будет, скорее всего, и в Витебской. То, что мы сделали на данный момент, есть у нас такой проект «Bonfesto – детям». Плюс, федерация – 20 на 40 поля – 19 за счет «Bonfesto – детям» и 12 полей мы положили за счет Ассоциации «Белорусская федерация футбола». Мы положили также шесть больших полноразмерных полей – 105 на 68. Это в Волковыске, в Гродно, в Калинковичах, в РГУОР в Минске и так далее. Еще плюс, мы планировали, но не получилось, где-то еще 5-6 полей в Барановичах, в Молодечно, Борисове, Орше, Светлогорске. Думаю, что в следующем году все получится. Евгений Поболовец:

Я так понимаю, что главная задача федерации футбола – именно создать условия, потому что о результатах футбольного клуба спросит местная власть, учредители этих клубов. Федерация, наверное, больше должна заниматься развитием детского и юношеского футбола, массового, любительского футбола, то есть в этом направлении. «Будем развивать регионы, будет и подпитка хороших футболистов»

Владимир Базанов:

Мы все понимаем, что если мы должны развивать регион, если в твоем родном Гомеле, ты сам понимаешь, что Гомель второй раз выскакивает, то это же ненормально. Чтобы можно было заниматься. Тот же «Локомотив». Мы со СДЮШОР № 8 встретились, поговорили с губернатором, потом на местном уровне было принято решение. Они подписали между собой такие договоры, что та база, которая имеется на «Локомотиве» – там супер, тоже тренажерные залы. Мы им положим поле, на котором и дети будут играть СДЮШОР № 8, а они будут допускать детей СДЮШОР № 8 на свои вот эти объекты. Надо развиваться. Будем развивать регионы, будет и подпитка хороших футболистов. Евгений Поболовец:

Вот вы сказали, что была встреча с губернатором Гомельской области. Всю неделю была информация о том, что у них якобы отказались от финансирования, они могут не заявиться в Высшую лигу. Как на самом деле выглядит ситуация? Набрал гендиректору «Речицадрев» Тулейко Валерию. Пока идет всё, как надо Владимир Базанов:

Я сам прочел в интернете, удивился, набрал генеральному директору «Речицадрев» Тулейко Валерию Валентиновичу. Он сказал, что все нормально. Пока идет всё, как надо. У них там есть план, как они будут: или государственное учреждение делать, или по другому пути пойдут. Они свои перспективы видят, у них должно быть все нормально. Евгений Поболовец:

Если я правильно понимаю, «Речицадрев» сохраняется. Плюс, какие-то еще новые спонсоры.

Владимир Базанов:

Да. Евгений Поболовец:

Я правильно понимаю, что во время пандемии вы не останавливали свой чемпионат. Как УЕФА оценивает это решение, как вы сами оцениваете сейчас это решение? Благодаря чемпионату весь мир узнал о Беларуси Владимир Базанов:

В то время было сложно принять решение, чтобы начать чемпионат. Мы начали, увидели, что все идет нормально, что если, в принципе, мы создали все шаги, как действовать в этот период пандемии. Вы знаете, мы не ошиблись, о нас узнал весь мир, что есть такая Беларусь. Нас очень много смотрело, очень многие страны, включая Индию, Америку, если далеко так брать. Я вам скажу, что после того, как мы провели Кубок, мы 25 % допустили в финал Кубка, практически то же самое и УЕФА делала. Сейчас УЕФА допускает до 30, УЕФА нам не мешала. Они не говорили, что плохо, а наоборот – восхищались. Евгений Поболовец:

То есть это наш опыт? Владимир Базанов:

Да, использовали наш опыт.

Евгений Поболовец:

А массовый интерес во всем мире к нашему футболу сейчас каким-то образом капитализируется, вы видите это? Может, новые спонсорские соглашения появятся? «Мы не заработали больших денег, мы просто заработали имидж самой Беларуси» Владимир Базанов:

Я думаю, что может быть что-то и будет на следующий сезон, но мы не заработали больших денег, мы просто заработали имидж самой Беларуси. То, что весь мир узнал, что есть такая Беларусь, она играет. Мы заработали 216 000 евро. Естественно, что в основном все эти средства мы пускаем на те же мини-поля 20 на 40, на создание условий для детей. Планируем, конечно. 20 на 40 – в Молдове 500 таких полей, на Украине – 1000, а у нас пока 100. Евгений Поболовец:

А планы ближайшие? Владимир Базанов:

Планы есть такие, что мы должны 20 на 40 в каждом районном центре, по программе «Bonfesto – детям». Плюс то, что мы сами, за счет федерации будем стараться, чтобы даже в обыкновенной общеобразовательной школе было такое поле. Евгений Поболовец:

Через три года сколько будет? Владимир Базанов:

Я не буду точно говорить, но будет много. Стремиться догнать хотя бы Молдову, чтобы 500 было.

Один из них до 21 года. Мы под этого 21-летнего делаем четвертую замену, будет четыре замены. Это необходимо делать, потому что мы проанализировали, как идет в Европе. Это Сербия, Румыния. Румыния со следующего года вообще делает двух, чтобы было до 21 года два человека. Естественно, мы обращем внимание на вопросы лицензирования. На данный год у нас семь возрастов, с 2021 года их будет восемь. Детские в обязательном порядке, поэтому могут некоторые клубы не попасть, это необходимо делать. Если мы это не будем делать, то не будет развития просто. «Если взять выступления клубов наших на международной арене, то не у всех получилось» Если взять выступления клубов наших на международной арене, то не у всех получилось. Не получилось у БАТЭ, не получилось у «Шахтера», не получилось у «Динамо-Минск». Более хорошо получилось у «Динамо-Брест». Мы всей страной болели, хотели, чтобы «Динамо-Брест» вышел в группу. Чтобы дальше наши болельщики могли наблюдать красивый, хороший футбол. А «Динамо-Брест» такое показывал. Даже в последнем матче, когда они играли 5 декабря с БАТЭ, действительно получился очень зрелищный матч.

Евгений Поболовец:

У нас очень часто болельщики критикуют зарплаты футболистов, что они якобы завышены, но мы понимаем, что если не платить хорошие деньги футболистам, то они уедут или будут играть спустя рукава. Вообще не будет тогда никаких групп: ни в Лиге Европы, ни в Лиге чемпионов. Как здесь найти золотую середину, чтобы и экономику соблюдать, и при этом результатов добиваться? Мы будем проводить с клубами работу, потому что большинство клубов хотят, чтобы был потолок зарплат Владимир Базанов:

Надо эту золотую средину искать. Где-то, возможно, и завышенные зарплаты, где-то надо уменьшать, но мы ведь живем в Европе. А вы сами прекрасно знаете, какие зарплаты в Европе. Если по европейским сравнивать, то у нас зарплаты небольшие, хотя если сравнить в целом, конечно, есть и завышенные зарплаты. Необходимо, чтобы был какой-то потолок зарплат. Мы будем проводить с клубами работу, будем разговаривать по этому вопросу, потому что большинство клубов хотят, чтобы был потолок зарплат. Евгений Поболовец:

А как они это видят? Владимир Базанов:

Должен быть какой-то консенсус. Не так, что взял и отрезал, нужен диалог с клубами, тогда будет принято решение. Евгений Поболовец:

То есть имеют в виду, что не больше 5 тысяч долларов зарплата, например?