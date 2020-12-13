«Диалог был с одной стороны». Дмитрий Довгалёнок о том, как отразится решение МОК на участии белорусских спортсменов в Олимпиаде

Новости Беларуси. Как в НОК Беларуси отреагировали на решение МОК и как идет подготовка спортсменов к ближайшим олимпийским стартам в Токио и Пекине? Эксклюзивное интервью «Недели» с вице-президентом НОК Беларуси Дмитрием Довгалёнком. О решении МОК: «Конечно, здесь прослеживается, наверное, и политический какой-то вопрос» Евгений Поболовец, ведущий:

В начале уходящей недели состоялось заседание Исполкома Международного олимпийского комитета, на нем были приняты неоднозначные решения по поводу НОК Беларуси. Какова официальная позиция нашей страны?

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Позиция такова, что мы это все, во-первых, впервые болезненно восприняли, многие члены исполкома даже в какой-то степени немножко обижены в плане того, что есть у нас группа и тренеров, и выдающихся спортсменов в бывшем. Я лично тоже расстроен со своей позиции. Конечно, здесь прослеживается, наверное, и политический какой-то вопрос. Мы этого не ожидали, потому что в соответствии с уставом Международного олимпийского комитета можно было отделаться каким-либо замечанием либо предупреждением, либо каким-то диалогом. Потому что так получилось, что диалог состоялся с одной стороны. То расследование, которое афишировал Международный олимпийский комитет. Мы активно с ним переписывались, предоставили всю информацию, которую нужно было, но так получилось, что они выслушали ту точку зрения, но с нами в основном не выходили ни на какую конференц-связь. Не слушали наших спортсменов, хотя можно сказать, что нас большинство, людей, которые готовятся к Олимпийским играм.

О финансовой поддержке МОК спортсменов: «Это деньги непосредственно на подготовку» Евгений Поболовец:

Насколько велика доля финансовой поддержки МОК в подготовке белорусских спортсменов? В чем она выражается? Дмитрий Довгаленок:

2020 год, который сейчас заканчивается, мы закрыли полностью все сметы, которые касаются выделений Международным олимпийским комитетом и Европейскими олимпийскими комитетами. 2020 год проходит у нас без потерь. То, что касается суммы, которая в интернете тоже уже начинает появляться (миллион долларов, полмиллиона долларов), мы бы с удовольствием, конечно, получили такую сумму, но могу сказать цифры, которыми я обладаю. Основная цифра – это в первую очередь так называемые олимпийские стипендии. Люди, когда получили эту информацию в СМИ, тоже испугались, подумали, что это олимпийские стипендии Президента нашей страны. Нет, это стипендии – по олимпийской солидарности выделяется сумма приблизительная в год около 70 тысяч евро в эквиваленте. Мы подаем молодых, перспективных спортсменов, которые вот-вот должны попасть на Олимпийские игры. Четыре года, получается, по олимпийской солидарности получают в течение года около 70 тысяч евро. Количество спортсменов – около 12 человек. Поэтому если разделить на месяцы, то в среднем у них получается около 800-1000 евро на подготовку, это не на карман, это не просто так потратить. Это деньги непосредственно на подготовку, он имеет право воспользоваться либо какими-то дополнительными услугами, либо купить спортивное оборудование для себя, либо уехать на какие-то дополнительные соревнования, учебно-тренировочные сборы. И обязательно отчитаться за эту сумму, это не на карман. Любая международная помощь прописывается, есть четкий регламент, есть четкие цели и четкий отчет.

«Решение, которое было принято Международным олимпийским комитетом, абсолютно не касается спортсменов» Самым первым вопросом, когда началось так называемое расследование со стороны Международного олимпийского комитета, они потребовали у нас именно дополнительный финансовый отчет. Я думаю, что он их удовлетворил. Но то, что выделяет наше государство, – это несовместимые суммы. Зарплатные проекты, проекты стипендий, проекты учебно-спортивного календаря участия в соревнованиях и все остальное. Это абсолютно другая сумма. То решение, которое было принято Международным олимпийским комитетом, абсолютно не касается спортсменов, они решили, что руководство Национального олимпийского комитета, в том числе исполком, вот эти люди должны понести какое-то определенное наказание. «Спортсмены больше сконцентрировались на подготовке на наших родных базах» Евгений Поболовец:

А как идет подготовка к летним Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине? Дмитрий Довгаленок:

Если рассматривать обычную подготовку тех Олимпиад, то она была стабильная, она была с календарем, она была с фиксированными датами. Спортсмены планомерно шли к этой дате, шли к определенному отбору. Сейчас ситуация меняется буквально по месяцам, по неделям. Ведя переписку с тем же самым оргкомитетом Токио, ближайшей нашей Олимпиады, мы получаем новые абсолютно для нас вещи, новые требования, которые будут заставлять наших спортсменов и тренеров мобилизироваться для того, чтобы выступить хорошо на Олимпийских играх. Раскачиваться некуда. Эта ситуация вызвана только пандемией, наши спортсмены больше сконцентрировались на подготовке на наших родных базах. Это Стайки, это Раубичи, это Заславль, Брест и другие. Основная подготовка проходила у нас в стране, считанные единицы, вот именно сейчас открыта Турция, многие виды спорта: гребля, велоспорт. Конечно, зимние виды спорта, которые ведут подготовку к Пекину, вы знаете, что Раубичи – очень шикарная база у нас. Она оценена под классом А, это самая высокая оценка для нашего спортивного комплекса, здесь можно проводить как чемпионаты мира, этапы Кубка мира, так и другие соревнования. Оргкомитет предложил много практически по всей Японии спортивных баз, где могут заехать заранее спортсмены до Олимпийских игр и там провести акклиматизацию и подготовку. Знаю, гимнастика художественная собирается, знаю, что академическая гребля вроде собиралась, но они никак не могли подобрать гостиницу, потому что столкнулись с определенным моментом в Токио в гостиницах. Не знаю, попадут наши туристы туда или не попадут, но во многих номерах просто нет кроватей. Люди не обращают внимания, а там просто циновка (или как оно называется по-японски), поэтому, когда будут бронировать гостиницу, пусть еще посмотрят на эти вещи.

«Если раньше спортсмен имел право заехать с начала работы олимпийской деревни, то сейчас поставили ограничения в связи с COVID» Евгений Поболовец:

И как отреагировали наши тренеры на такое решение японцев? Дмитрий Довгаленок:

Конечно, они все получили эти регламенты и начали считать дни. Но для нас не совсем страшна Япония, потому что мы проходили Пекин, в принципе, тогда выезжали большие научные группы спортивные, просчитывали эти дни. Я знаю, что когда отчитывались виды спорта, то они просто поднимали старые планы, были готовы ими воспользоваться. Я могу сказать, что в 2021 году все-таки будут ограничения по выездам. Тот регламент, который прислал оргкомитет, – это не секретная информация, сейчас они требуют следующее на законном уровне: если раньше спортсмен имел право заехать с начала работы олимпийской деревни и выехать в конце, то сейчас поставили ограничения в связи с COVID. Спортсменов в зависимости от вида спорта их международная федерация определяет дни заезда и дни выезда, в основном это пять дней до начала соревнования и два после. Будем надеяться, что биатлон, фристайл, конькобежный спорт покажут на Олимпийских играх хороший результат Евгений Поболовец:

Последние результаты биатлонистов радуют, но при этом они готовились в Раубичах все это время. Оказывается, дома можно готовиться не хуже, чем за рубежом?

Дмитрий Довгаленок:

То, что касается подготовки биатлонной команды, я как спортсмен, который прошел в спорте огонь, воду и медные трубы, могу сказать следующее. Всегда меня настораживает старт сезона, потому что хороший спортсмен на старте сезона вряд ли покажет вам хорошую скорость. В основном спортсмены раскрываются к концу сезона, потому что основные мероприятия (чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры) наступают в конце сезона. Если сейчас наши спортсмены показывают высокую скорость, то я бы рекомендовал тренерскому составу проанализировать, почему произошел вот этот момент, нужно отслеживать, чтобы не потерять скорость в течение сезона. Лучше, по моему личному мнению, они бы скорость показали где-нибудь в середине хорошую, тогда было бы больше вероятности, что хватит их до конца сезона. Я рад, что команда у нас получилась, потому что вы знаете, что, в принципе, все граждане Республики Беларусь болеют биатлоном. Когда у нас была звездная команда, все домохозяйки включали телевизор и знали там полностью не только Дашу Домрачеву, они знали весь состав чешской сборной или французской. Это спорт, который можно назвать после игрового номером один. Народный, потому что люди реально смотрели. У меня мама вообще переживала, поэтому я очень рад, что есть команда, есть такие скорости, но обязательно нужно еще думать о результате.

А куда мы дели фристайл? Фристайл – все-таки, наверное, главный вид спорта. Нас радует еще и конькобежный спорт, потому что показали в Пхёнчхане хороший результат. Я думаю, что эти три вида спорта будут базовыми на Олимпийских играх, будем надеяться, что они покажут хороший результат. Хоккей, надеемся, потому что, с одной стороны, все помнят болельщики «Динамо Минск», мы команду буквально ругали года два подряд за сезоны провальные. Сейчас все борются с пандемией, а наша команда «Динамо Минск» начала нормально играть, поэтому я надеюсь, что все-таки отберутся на Олимпийские игры. Если отберутся, то, может быть, и получится какой-то новый состав хороший, потому что игровые виды спорта тоже непредсказуемы. Как сложится состав, так и отыграют. С каким настроением приедут, по-боевому настроятся, так и выиграют. Есть с чем выходить, все зависит, как спортсмены настроятся, потому что пандемия, лишняя нервотрепка, в том числе санкции в адрес нашего Национального олимпийского комитета, это все сказывается на спортсменах психологически. Они начинают думать, они начинают волноваться, они начинают друг другу передавать какие-то сплетни. Это все расхолаживает, начинают думать, что зарплату заберут, а, может, не поедем, может, еще что-то. Поэтому все это складывается. Кто сейчас соберется, хорошо настроится и будет мобилизован, четко отслеживать информацию, не распыляться, быстро принимать решения, тот, наверное, и нормально выступит на Олимпийских играх. Евгений Поболовец:

Вы уже, наверное, за последние дни встречались со спортсменами, тренерами, обсуждали эти вопросы. Какие там царят настроения?