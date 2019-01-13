Плющенко госпитализирован в нейрохирургическое отделение из-за болей в спине

Новости России. Фигурист Евгений Плющенко был доставлен в больницу в Москве.

Как сообщает РИА Новости, причиной госпитализации стали обострившиеся боли в спине. Мужчина был направлен в нейрохирургическое отделение. Подробности случившегося на данный момент неизвестны.

Сам Евгений также ничего не сказал о своей госпитализации. Фигурист лишь разместил совместное фото с женой Яной Рудковской в честь 12-летия знакомства. Супруга Плющенко опубликовала то же фото на пять часов раньше.

Осенью 2017 года Плющенко праздновал 35-летний юбилей.