Прямой эфир

Плющенко госпитализирован в нейрохирургическое отделение из-за болей в спине

13 января 2019 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Фигурист Евгений Плющенко был доставлен в больницу в Москве.  

Как сообщает РИА Новости, причиной госпитализации стали обострившиеся боли в спине. Мужчина был направлен в нейрохирургическое отделение. Подробности случившегося на данный момент неизвестны.  

Сам Евгений также ничего не сказал о своей госпитализации. Фигурист лишь разместил совместное фото с женой Яной Рудковской в честь 12-летия знакомства. Супруга Плющенко опубликовала то же фото на пять часов раньше.  

Осенью 2017 года Плющенко праздновал 35-летний юбилей.  

По такому случаю мы узнали, что он и его семья публикуют в Instagram (здесь подробности).  

# Фигурное катание # Евгений Плющенко

Другие новости рубрики

Все новости
Чемпионат Беларуси по теннису завершился: имена победителей и яркие моменты соревнований
12 января 2019 19:45

Чемпионат Беларуси по теннису завершился: имена победителей и яркие моменты соревнований

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта
12 января 2019 19:24

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

«Будущий наш резерв». Более 700 спортсменов приняли участие в VI Рождественском турнире по спортивно-боевым единоборствам
12 января 2019 17:29

«Будущий наш резерв». Более 700 спортсменов приняли участие в VI Рождественском турнире по спортивно-боевым единоборствам