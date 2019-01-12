Чемпионат Беларуси по теннису завершился: имена победителей и яркие моменты соревнований
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по теннису, несмотря на отсутствие в сетке топовых белорусских исполнителей, порадовал острыми поединками и непредсказуемой борьбой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
12 января чемпионская интрига разрешилась. За финальными поединками наблюдала корреспондент Светлана Смарцева.
Состязания на остальных кортах уже давно завершились, а Сергей Бетов и Мартин Борисюк всё еще сражались за титул лучшего теннисиста страны. Мужской финал получился самым продолжительным и интригующим поединком игрового дня. Перспективный юниор Мартин Борисюк, который накануне выбил из борьбы первую ракетку турнира – Ярослава Шило, взял стартовый сет на тай-брейке, но затем в равной борьбе неизменно уступал Бетову в концовках.
Сергей Бетов, победитель чемпионата Беларуси по теннису:
Хотелось бы увидеть в их игре чуть больше агрессии, чем они показывают. Все работают, стараются.
Итог – 6:7, 6:3, 6:4 в пользу Сергея Бетова, а бронзу чемпионата взял Иван Лютаревич. Его соперник – Ярослав Шило – снялся с матча из-за травмы.
А вот у женщин, с одной стороны, обошлось без сенсаций: золото досталось первому номеру посева Юлии Готовко. С другой – весьма неожиданным стало выступление белорусской юниорки Эвелины Ласкевич. 14-летняя белоруска, попавшая в основную сетку с помощью уайлд-карт, в итоге дошла до финала. А уступив там, не скрывала своего разочарования.
Эвелина Ласкевич, серебряный призер чемпионата Беларуси по теннису:
Конечно, не ждали, что я буду в финале, такая маленькая. Но я показала, что могу играть, что могу быть в финале, что могу быть первой. Но сегодня не получилось.
Итог борьбы: Готовко и Ласкевич по сетам – 6:4, 6:2. В споре за бронзу Анна Кубарева, проиграв первый сет – 1:6, выиграла у Екатерины Павленко – 6:3, 6:1. Отметим, медалисты чемпионата в 2019 году, помимо титулов, получили еще и призовые.