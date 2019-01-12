«Будущий наш резерв». Более 700 спортсменов приняли участие в VI Рождественском турнире по спортивно-боевым единоборствам

Новости Беларуси. И с удовольствием, и с пользой. Участники VI Рождественского турнира по спортивно-боевым единоборствам, помимо занятия любимым видом спорта, помогают своим сверстникам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Традиционные соревнования в университете физкультуры носят благотворительный характер: все взносы пойдут в помощь детям с особенностями психофизического развития.

Аудитория состязаний растет год от года, нынешний старт – это более 700 участников. Здесь представлены и каратэ, и кекусинкай, и тхэквондо, и грэпплинг, и рукопашный бой. Каждый из видов единоборств представлен в нескольких возрастных и весовых группах. Отметим, что столь массовые состязания БГУФК принимает нечасто.