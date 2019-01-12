Прямой эфир

«Будущий наш резерв». Более 700 спортсменов приняли участие в VI Рождественском турнире по спортивно-боевым единоборствам

12 января 2019 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. И с удовольствием, и с пользой. Участники VI Рождественского турнира по спортивно-боевым единоборствам, помимо занятия любимым видом спорта, помогают своим сверстникам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Традиционные соревнования в университете физкультуры носят благотворительный характер: все взносы пойдут в помощь детям с особенностями психофизического развития.

«Будущий наш резерв». Более 700 спортсменов приняли участие в VI Рождественском турнире по спортивно-боевым единоборствам-1

Аудитория состязаний растет год от года, нынешний старт – это более 700 участников. Здесь представлены и каратэ, и кекусинкай, и тхэквондо, и грэпплинг, и рукопашный бой. Каждый из видов единоборств представлен в нескольких возрастных и весовых группах. Отметим, что столь массовые состязания БГУФК принимает нечасто.

«Будущий наш резерв». Более 700 спортсменов приняли участие в VI Рождественском турнире по спортивно-боевым единоборствам-4

Сергей Репкин, ректор БГУФК, вице-президент НОК Беларуси:
Самое главное, что это дает возможность развивать Федерации по спортивным единоборствам. Это будущий наш резерв этих видов спорта. И, конечно, это будущие абитуриенты нашего университета. Поэтому мне очень приятно, что сегодня в нашем уютном легкоатлетическом манеже слышен детский смех, горесть поражений и радость побед.

Организаторы надеются, что уже в 2020 году количество участников перевалит за тысячу. А значит, вполне возможно, для турнира придется искать еще более масштабный зал.

# Единоборства # Сергей Репкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Этап Кубка мира по биатлону. Кривко стала десятой в гонке преследования в Оберхофе
12 января 2019 17:28

Этап Кубка мира по биатлону. Кривко стала десятой в гонке преследования в Оберхофе

«Дакар-2019». Экипаж Вязовича занял 3 место на этапе ралли-рейда в Перу
12 января 2019 17:24

«Дакар-2019». Экипаж Вязовича занял 3 место на этапе ралли-рейда в Перу

Теннис. Белорус Ивашко потерпел поражение в финале турнира в Австралии
12 января 2019 17:23

Теннис. Белорус Ивашко потерпел поражение в финале турнира в Австралии