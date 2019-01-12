«Будущий наш резерв». Более 700 спортсменов приняли участие в VI Рождественском турнире по спортивно-боевым единоборствам
Новости Беларуси. И с удовольствием, и с пользой. Участники VI Рождественского турнира по спортивно-боевым единоборствам, помимо занятия любимым видом спорта, помогают своим сверстникам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Традиционные соревнования в университете физкультуры носят благотворительный характер: все взносы пойдут в помощь детям с особенностями психофизического развития.
Аудитория состязаний растет год от года, нынешний старт – это более 700 участников. Здесь представлены и каратэ, и кекусинкай, и тхэквондо, и грэпплинг, и рукопашный бой. Каждый из видов единоборств представлен в нескольких возрастных и весовых группах. Отметим, что столь массовые состязания БГУФК принимает нечасто.
Сергей Репкин, ректор БГУФК, вице-президент НОК Беларуси:
Самое главное, что это дает возможность развивать Федерации по спортивным единоборствам. Это будущий наш резерв этих видов спорта. И, конечно, это будущие абитуриенты нашего университета. Поэтому мне очень приятно, что сегодня в нашем уютном легкоатлетическом манеже слышен детский смех, горесть поражений и радость побед.
Организаторы надеются, что уже в 2020 году количество участников перевалит за тысячу. А значит, вполне возможно, для турнира придется искать еще более масштабный зал.