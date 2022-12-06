«Плюс-минус все команды равны». Главный тренер ФК «Неман» о жеребьёвке 1/4 финала Кубка Беларуси

Отметим, борьбу за трофей продолжают восемь команд. Четвертьфинальные матчи пройдут в марте 2023 года и будут состоять из двух поединков – дома и на выезде.

Игорь Ковалевич, г лавный т ренер Ф К «Неман»: Кубковые встречи несколько отличаются от игр чемпионата, поэтому здесь на два матча может настроиться любая команда. «Витебск» по большому счету – хорошая команда, может, она не совсем заслуженно вылетела. Сейчас там новый тренер, скорее всего, будет новая команда. Конечно, будем настраиваться на серьезного очень соперника. На такой стадии – 8 команд. Плюс-минус все команды равны. Многое зависит от нас, как мы войдем в предсезонный сбор, как сформируемся. Конечно, будем надеяться на то, чтобы пройти дальше.

Кирилл Малеев, генеральный секретарь БАТЭ:

В начале сезона – это как погодные условия, будем, возможно, играть даже на снегу, скорее всего, это будет искусственное поле, потому что натуральное вряд ли будет готово к этому времени. Это все накладывает свой определенный отпечаток к подготовке. И в этих первых матчах четвертьфинальных больше будет, наверное, играть желание игроков, потому что будет только начало сезона, каждый хочет заявить о себе. И плюс для команд, которые еще не завоевали Еврокубки, это шанс пробиться в Еврокубки. Поэтому сказать, что какой-то легче соперник, какой-то нет, какой попался – такой достался. «Белшина» (Бобруйск) – это хорошая команда. Будем играть, стараться добиваться своих целей в этом турнире.