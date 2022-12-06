В Доме футбола прошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка Беларуси

Новости Беларуси. В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Беларуси. Борьбу за трофей продолжают восемь команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четвертьфинальные матчи пройдут в марте 2023 года и будут состоять из двух поединков – дома и на выезде. Таким образом, были образованы следующие пары. Cолигорский «Шахтер» встретится с жодинским «Торпедо-БелАЗ», бобруйская «Белшина» сыграет с борисовским БАТЭ, мозырская «Славия» со «Слуцком», а «Витебск» поспорит за выход в полуфинал с гродненским «Неманом».