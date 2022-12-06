Хоккей. «Шахтёр» в гостевом матче обыграл «Гомель»

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею прошли очередные три противостояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шахтер» сумел укрепить лидерство в турнирной таблице благодаря волевой победе в гостях над «Гомелем». Правда, хозяева открыли счет уже на второй минуте. Отличился Иванов. Солигорчане сравняли только во втором периоде встречи. А в третьей 20-минутке вышли вперед. В составе гостей отличились Липский и Жидких.