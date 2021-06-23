Пляжный футбол. Сборная Беларуси обыграла Испанию на квалификации ЧМ-2021

Новости Беларуси. В Португалии продолжается квалификация на Кубок мира по пляжному футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третью победу в трех матчах группового этапа одержала сборная Беларуси.

В среду, 24 июня, подопечные Альварадо обыграли грозных испанцев. По ходу матча наши парни уступали 1:3, но затем отправили в чужие ворота три мяча подряд. Победный гол был забит за 40 секунд до финального свистка. За белорусов отличились Новиков, Рябко, Петровский и Гапон.