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Пляжный футбол. Сборная Беларуси обыграла Испанию на квалификации ЧМ-2021

23 июня 2021 22:14
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Новости Беларуси. В Португалии продолжается квалификация на Кубок мира по пляжному футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третью победу в трех матчах группового этапа одержала сборная Беларуси.

Пляжный футбол. Сборная Беларуси обыграла Испанию на квалификации ЧМ-2021-1

В среду, 24 июня, подопечные Альварадо обыграли грозных испанцев. По ходу матча наши парни уступали 1:3, но затем отправили в чужие ворота три мяча подряд. Победный гол был забит за 40 секунд до финального свистка. За белорусов отличились Новиков, Рябко, Петровский и Гапон.

Пляжный футбол. Сборная Беларуси обыграла Испанию на квалификации ЧМ-2021-4

Таким образом наша команда вышла в четвертьфинал турнира с первого места в группе. Для попадания на мировое первенство необходимо преодолеть только эту стадию.

# Футбол Беларуси # Николас Альварадо # Евгений Новиков # Анатолий Рябко # Юрий Петровский # Олег Гапон # Фотофакт

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