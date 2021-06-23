Арина Соболенко вышла в 1/8 турнира в Истборне

Новости Беларуси. Арина Соболенко успешно стартовала на травяном турнире в Истборне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/16 финала белоруска была сильнее американки Бернарды Перы – 6:3, 6:4. Матч длился 1 час и 5 минут.

В 1/8 Соболенко сыграет уже сегодня, 23 июня. Соперница – 31-я ракетка планеты Элисон Риск из США. Предварительно начало встречи запланировано на 17:30.

А вот Егор Герасимов свой матч 1/8 в Истборне сегодня уже провел. К сожалению, в поединке против Александра Бублика из Казахстана у белоруса мало что получилось – поражение 2:6, 2:6.