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Арина Соболенко вышла в 1/8 турнира в Истборне

23 июня 2021 14:24
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Новости Беларуси. Арина Соболенко успешно стартовала на травяном турнире в Истборне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/16 финала белоруска была сильнее американки Бернарды Перы – 6:3, 6:4. Матч длился 1 час и 5 минут.

Арина Соболенко вышла в 1/8 турнира в Истборне-1

В 1/8 Соболенко сыграет уже сегодня, 23 июня. Соперница – 31-я ракетка планеты Элисон Риск из США. Предварительно начало встречи запланировано на 17:30.

А вот Егор Герасимов свой матч 1/8 в Истборне сегодня уже провел. К сожалению, в поединке против Александра Бублика из Казахстана у белоруса мало что получилось – поражение 2:6, 2:6.

# Теннис # Арина Соболенко # Бернарда Пера # Элисон Риск # Егор Герасимов # Александр Бублик # Фотофакт

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