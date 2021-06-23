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Теннис. Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Германии

23 июня 2021 22:11
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Новости Беларуси. Белорусские теннисистки продолжают подготовку к Уимблдонскому турниру, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 24 июня на травяные корты Европы выходили три наши соотечественницы.

Теннис. Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Германии-1

Виктория Азаренко в трехчасовом триллере вырвала победу у француженки Ализе Корне – 6:4, 3:6, 7:6. По ходу решающей партии белоруска отыграла шесть матчболов. В четвертьфинале Виктория сыграет с испанкой Сарой Соррибес Тормо.

Теннис. Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Германии-4

Также в 1/4 турнира, но уже в британском Истборне, вышла и Арина Соболенко. Белоруска была сильнее американки Элисон Риск – 6:1, 6:4. В следующем раунде противостоять Арине будет Камила Джорджи из Италии.

Ольга Говорцова уже в Лондоне – в эти дни там проходит квалификация на Уимблдон. Во втором раунде отбора белоруска обыграла бельгийку Мари Бенуа 7:5, 6:4. В матче за право сыграть в основной сетке главного травяного турнира сезона Говорцова сыграет с Ребеккой Шрамковой из Словакии.

# Теннис # Виктория Азаренко # Ализе Корне # Арина Соболенко # Элисон Риск # Камила Джорджи # Ольга Говорцова # Мари Бенуа # Ребекка Шрамкова # Фотофакт

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