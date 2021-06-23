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Трое белорусских дзюдоистов отобрались на Игры в Токио

23 июня 2021 13:06
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Новости Беларуси. Трое белорусских дзюдоистов получили олимпийские лицензии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Трое белорусских дзюдоистов отобрались на Игры в Токио-1

Международная федерация этого вида спорта представила рейтинг-лист, согласно которому можно было оформить путевку в Токио. Право выступить в Стране восходящего солнца досталось Дмитрию Минькову (весовая категория до 66 килограммов), Никите Свириду (до сотни) и супертяжеловесу Марине Слуцкой.

Олимпийский турнир по дзюдо пройдет с 24 по 31 июля. Всего будет разыграно 15 комплектов медалей.

# Дзюдо # Дмитрий Миньков # Никита Свирид # Марина Слуцкая # Фотофакт

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