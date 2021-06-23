Трое белорусских дзюдоистов отобрались на Игры в Токио

Международная федерация этого вида спорта представила рейтинг-лист, согласно которому можно было оформить путевку в Токио. Право выступить в Стране восходящего солнца досталось Дмитрию Минькову (весовая категория до 66 килограммов), Никите Свириду (до сотни) и супертяжеловесу Марине Слуцкой.

Олимпийский турнир по дзюдо пройдет с 24 по 31 июля. Всего будет разыграно 15 комплектов медалей.