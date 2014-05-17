Главный тренер ХК «Шахтер» об итогах игры Беларусь-Германия и важности победы на латышами. «Горячий лёд» за 17 мая 2014

Новости Беларуси. В эфире программа «Горячий лёд» на СТВ. На Минск-Арене завершился потрясающий по накалу поединок - сборная Беларуси играла со сборной Германии. До сих пор в ушах стучит пульс игры, бьется сердце. Беларусь победили - 5:2!

В студии «Арена» гость, эксперт с именем - Андрей Леонидович Гусов, главный тренер солигорского хоккейного клуба «Шахтер».

Какие изменения произошли в игре белорусской команды по сравнению с предыдущими играми?

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер» (Солигорск):

Наши ребята играют правильно и грамотно. И со швейцарцами, и с финнами, и с казахами, и сегодня провели очень правильный матч. Немцы здорово начали. Вы знаете, здорово начали поединок. И очень хорошо для нас сложилось то, что здорово разыграли большинство. Это уже наш фирменный конек - в большинстве Миша Грабовский выполняет передачу, а Андрей Степанов завершает. Дай Бог, чтобы и дальше так продолжалось. Потом две контратаки хорошие - мы забили два гола. Это дало толчок немцам для того, чтобы раскрыться. И потом просто наши уже их методично переигрывали и добивали.

Сегодня забросил Джеф Платт, Алексей Угаров. Будем надеяться, что их пробьет! Особенно, что касается Джефа. Немножко у него не получалось в первых играх…

Андрей Гусов:

Джеф в новой для себя команде, в сборной. С гербом белорусским на груди, я думаю, волнение присутствует у него. Хотя в старании ему не откажешь ни в одном из матчей.

Сергей Костицын - Михаил Грабовский - связка мирового уровня. До Чемпионата говорили, что антагонизм у этих двух ребят. Игра все сгладила?

Андрей Гусов:

Это лидеры нашей сборной. Они делают то, чего от них ждут болельщики, чего требует тренер. Глен Хэнлон поставил в одну связку этих двух ребят. Раньше говорили, что какие-то разногласия у них есть, но видим, что на льду они понимают друг друга с полуслова.

Андрей Леонидович, 17 мая была еще одна встреча: Россия-Латвия. Латыши проиграли. Теперь они - наш самый главный конкурент. Понедельник, 19 мая, решит все. Что скажете об этой команде?

Андрей Гусов:

Очень мощная организованная команда. Если наши будут играть с таким же настроем, с такой же самоотдачей, с такими же трибунами, я уверен, что все будет хорошо. Главное, чтобы не волновались ребята. Потому что степень ответственности за результат очень высока. Главное, чтобы не волновались, играли раскрепощено в тот хоккей, который они сейчас показали.

К слову, а как болельщики восприняли эту победу Беларуси в сегодняшнем матче?!

Болельщики:

Отличный матч! Просто чудо! Волевая победа! После двух пропущенных мы волновались, но Беларусь - чемпионы! Мы молодцы! 5:2 - это супер!

Наши ребята просто прелесть! Ура! мы любим Беларусь!

Вадим Девятовский, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Эмоции через край! Голос сорван, но мы все счастливы! Мы сегодня «за Беларусь!» кричали на всю Минск-Арену! Сегодня было единение. И взяты важные очки.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Я знаю, что я фартовый. Поэтому когда я на матче, мы побеждаем! Я думаю, что мы пройдем в четвертьфинал!