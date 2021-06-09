Плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу. «Столица» на домашней площадке уступила ВРЗ

Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата страны по мини-футболу продолжаются полуфинальные баталии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Столица» уже 8 июня могла завоевать путевку в решающий раунд, однако на домашней площадке уступила ВРЗ. Счет в матче открыли именно гости: на 7-й минуте отличился Владислав Селюк.