Плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу. «Столица» на домашней площадке уступила ВРЗ

Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата страны по мини-футболу продолжаются полуфинальные баталии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата страны по мини-футболу продолжаются полуфинальные баталии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Столица» уже 8 июня могла завоевать путевку в решающий раунд, однако на домашней площадке уступила ВРЗ. Счет в матче открыли именно гости: на 7-й минуте отличился Владислав Селюк.
«Горожане», усилиями Олега Горбенко, во втором тайме счет сравняли, однако за пять минут до финального свистка гомельчане успели поразить ворота соперника еще раз. Автор победного гола – Иван Заяц-Матиевский. Итог: 2:1, победа ВРЗ.
Пятый, решающий матч серии состоится 11 июня в Гомеле.