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Плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу. «Столица» на домашней площадке уступила ВРЗ

09 июня 2021 12:30
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Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата страны по мини-футболу продолжаются полуфинальные баталии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу. «Столица» на домашней площадке уступила ВРЗ-1

«Столица» уже 8 июня могла завоевать путевку в решающий раунд, однако на домашней площадке уступила ВРЗ. Счет в матче открыли именно гости: на 7-й минуте отличился Владислав Селюк.

Плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу. «Столица» на домашней площадке уступила ВРЗ-4

«Горожане», усилиями Олега Горбенко, во втором тайме счет сравняли, однако за пять минут до финального свистка гомельчане успели поразить ворота соперника еще раз. Автор победного гола – Иван Заяц-Матиевский. Итог: 2:1, победа ВРЗ.

Пятый, решающий матч серии состоится 11 июня в Гомеле.

# Футбол Беларуси # Владислав Селюк # Олег Горбенко # Иван Заяц-Матиевский # Фотофакт

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