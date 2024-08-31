В Минске прошёл Открытый республиканский турнир сильнейших игроков по теннису

Белорусские и российские мастера настольного тенниса проверили силы на старте нового сезона. В Минске прошел Открытый республиканский турнир сильнейших игроков, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В течение двух дней по 12 мужчин и женщин из нашей страны, а также по 4 звездных гостя, которые являются действующими лидерами своего национального рейтинга, разыгрывали места по олимпийской системе. Финальные игры прошли без участия белорусов. У мужчин золото досталось Денису Ивонину. Он победил Никиту Артеменко – 4:2. У женщин на первую ступень пьедестала поднялась Влада Воронина, она обошла свою оппонентку Арину Слаутину с таким же счетом.

Влада Воронина, победительница Открытого республиканского турнира сильнейших игроков по настольному теннису (Россия):

Понравился в целом турнир и организация, я своей игрой довольна. Ну, в некоторых моментах, конечно, не все у меня получалось, но я довольна своей игрой. Со всеми непросто, я на всех настраивалась, надо на всех настраиваться одинаково, у меня все получилось. Я применила тактику, не буду рассказывать, какую, у меня все получилось. Соревнования с сильнейшими российскими спортсменами являются хорошей проверкой формы. На турнире не обошлось без ложки дегтя: чемпионка страны Ульяна Мещанская осталась вне восьмерки, заняв итоговое 13 место. Также на десятой позиции остановился наш первый номер Александр Гусаревич.