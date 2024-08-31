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В Минске прошёл Открытый республиканский турнир сильнейших игроков по теннису

31 августа 2024 17:45
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Белорусские и российские мастера настольного тенниса проверили силы на старте нового сезона. В Минске прошел Открытый республиканский турнир сильнейших игроков, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В Минске прошёл Открытый республиканский турнир сильнейших игроков по теннису-2

В течение двух дней по 12 мужчин и женщин из нашей страны, а также по 4 звездных гостя, которые являются действующими лидерами своего национального рейтинга, разыгрывали места по олимпийской системе. Финальные игры прошли без участия белорусов. У мужчин золото досталось Денису Ивонину. Он победил Никиту Артеменко – 4:2. У женщин на первую ступень пьедестала поднялась Влада Воронина, она обошла свою оппонентку Арину Слаутину с таким же счетом.

В Минске прошёл Открытый республиканский турнир сильнейших игроков по теннису-4

Влада Воронина, победительница Открытого республиканского турнира сильнейших игроков по настольному теннису (Россия):
Понравился в целом турнир и организация, я своей игрой довольна. Ну, в некоторых моментах, конечно, не все у меня получалось, но я довольна своей игрой. Со всеми непросто, я на всех настраивалась, надо на всех настраиваться одинаково, у меня все получилось. Я применила тактику, не буду рассказывать, какую, у меня все получилось. 

Соревнования с сильнейшими российскими спортсменами являются хорошей проверкой формы. На турнире не обошлось без ложки дегтя: чемпионка страны Ульяна Мещанская осталась вне восьмерки, заняв итоговое 13 место. Также на десятой позиции остановился наш первый номер Александр Гусаревич.

В Минске прошёл Открытый республиканский турнир сильнейших игроков по теннису-6

Ростислав Жадько, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по настольному теннису:
У нас с Ульяной Мещанской идет подготовка, она началась к сезону. Сезон только сейчас стартует. Еще не успела набрать должные формы, поэтому тут такой, скажем так, неожиданный результат. Но сезон еще длинный, поэтому я думаю, она еще покажет себя с хорошей стороны. Был ряд моментов, в которых играя, наши спортсмены, было видно, что играя в Белоруссии, они не встречают такого сопротивления. И вот ошибки, которых не видно в обычной игре, они оказались видны и будем исправлять. 

Осенью пройдет еще два таких же турнира для других возрастных категорий. В начале октября будет бороться молодежь до 21 года, в конце месяца сыграют юные спортсмены до 14 лет.

# Теннис # Спортивные соревнования # Ростислав Жадько

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