В Минске прошёл Открытый республиканский турнир сильнейших игроков по теннису

Белорусские и российские мастера настольного тенниса проверили силы на старте нового сезона. В Минске прошел Открытый республиканский турнир сильнейших игроков, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские и российские мастера настольного тенниса проверили силы на старте нового сезона. В Минске прошел Открытый республиканский турнир сильнейших игроков, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В течение двух дней по 12 мужчин и женщин из нашей страны, а также по 4 звездных гостя, которые являются действующими лидерами своего национального рейтинга, разыгрывали места по олимпийской системе. Финальные игры прошли без участия белорусов. У мужчин золото досталось Денису Ивонину. Он победил Никиту Артеменко – 4:2. У женщин на первую ступень пьедестала поднялась Влада Воронина, она обошла свою оппонентку Арину Слаутину с таким же счетом.
Влада Воронина, победительница Открытого республиканского турнира сильнейших игроков по настольному теннису (Россия):
Понравился в целом турнир и организация, я своей игрой довольна. Ну, в некоторых моментах, конечно, не все у меня получалось, но я довольна своей игрой. Со всеми непросто, я на всех настраивалась, надо на всех настраиваться одинаково, у меня все получилось. Я применила тактику, не буду рассказывать, какую, у меня все получилось.
Соревнования с сильнейшими российскими спортсменами являются хорошей проверкой формы. На турнире не обошлось без ложки дегтя: чемпионка страны Ульяна Мещанская осталась вне восьмерки, заняв итоговое 13 место. Также на десятой позиции остановился наш первый номер Александр Гусаревич.
Ростислав Жадько, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по настольному теннису:
У нас с Ульяной Мещанской идет подготовка, она началась к сезону. Сезон только сейчас стартует. Еще не успела набрать должные формы, поэтому тут такой, скажем так, неожиданный результат. Но сезон еще длинный, поэтому я думаю, она еще покажет себя с хорошей стороны. Был ряд моментов, в которых играя, наши спортсмены, было видно, что играя в Белоруссии, они не встречают такого сопротивления. И вот ошибки, которых не видно в обычной игре, они оказались видны и будем исправлять.
Осенью пройдет еще два таких же турнира для других возрастных категорий. В начале октября будет бороться молодежь до 21 года, в конце месяца сыграют юные спортсмены до 14 лет.