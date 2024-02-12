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Белоруски остались без медалей Всероссийской спартакиады сильнейших

12 февраля 2024 13:22
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В Тюмени продолжаются лыжные гонки в рамках спартакиады сильнейших. 12 февраля девушки состязались на 10 километрах свободным стилем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски остались без медалей Всероссийской спартакиады сильнейших-1

Лучшей из наших стала Анна Королева. Она заняла 26-е место, Анна Мачехина стала 51-й, Елизавета Пинчук – 74-й. Вне конкуренции была Анастасия Кулешова, ее время – 26 минут 11 секунд.

# Спортивные соревнования

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