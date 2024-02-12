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Сборная Беларуси по баскетболу уступила россиянкам в спарринге

12 февраля 2024 13:21
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Сборная Беларуси по баскетболу уступила россиянкам в товарищеской встрече. На сей раз, в отличие от первого свидания, на площадку выходил молодежный состав нашей дружины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по баскетболу уступила россиянкам в спарринге-1

Хозяйки действовали с соперницами на равных. Но провалились в заключительной четверти. Финальный результат – 60:83 в пользу гостей.

Сборная Беларуси по баскетболу уступила россиянкам в спарринге-4

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:
Нам очень важно чувствовать этот ритм, играть с самыми лучшими, а лига сегодня, спортивная российская, в женском баскетболе одна из лучших в Европе. Поэтом для нас это большой успех, что есть такие партнеры, с кем мы можем в таком нормальном русле сегодня играть.

# Баскетбол # Максим Рыженков

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