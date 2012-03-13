Петр Живкович – Алексей Набойщиков. Международный рейтинговый бой в суперлегком весе

Формула боя – 6 раундов по 3 минуты.

Серб Петр Живкович проводил 10 поединок в качестве профессионала. В 9 ранее проведенных боях одержал 9 побед. 5 поединков завершились досрочно.

Белорус Алексей Набойщиков на профессиональном ринге проводил 5 поединок. До этого все бои были проиграны.

Единогласным решением судей победу в поединке одержал представитель Сербии Петр Живкович.

Петр Живкович:

Доволен боем. Но не совсем то, что планировал, успел сделать. Хотел большего, но боец был очень хороший, поэтому не все получилось.