Петр Рябухин, менеджер ЧМ-2014 по хоккею, прокомментировал дисциплинарное наказание главного тренера сборной России Олега Знарока

Новости Беларуси. Добрый вечер! Мы в студии «Арена». В прямом эфире программа «Горячий лёд» на СТВ. Через несколько минут на «Минск-Арене» состоится финальный матч Чемпионата мира по хоккею. Встречаются сборная России и Финляндии. Об этом подробнее поговорим с гостем программы, менеджером Чемпионата мира по хоккею Петром Рябухиным.

Сегодня на тренерской скамейке сборной России не будет главного тренера Олега Знарока. Каково придется российской сборной? И на сколько поступок Знарока соответствует такому наказанию?

Петр Рябухин, менеджером Чемпионата мира по хоккею в Минске:

Я думаю, что сборную России сегодня поддержит более серьезный человек, который будет присутствовать в ложе для гостей. А что касается этого жеста, то на мой e-mail пришло очень много писем от шведских болельщиков. И сегодня даже пришло одно письмо, угрожающее руководству IIHF, если оно не примет никакого решения. Но мы знаем, что Дисциплинарный комитет принял решение: по одному матчу этих тренеров дисквалифицировать. Мы знаем, что обозначает этот жест и любые домыслы на эту тему (что у него горло болит и прочее), это… В руководстве IIHF тоже работают не дураки.