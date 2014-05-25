Александр Пулёт Робер, канадский журналист: Беларуси стоит еще раз подать заявку на проведение чемпионата мира по хоккею

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в Минске завершается. 25 мая проходят поединки на «бронзу» и «золото» турнира. У многих туристов, болельщиков и журналистов сложилось свое мнение о первенстве. В эксклюзивном интервью ctv.by канадский журналист-фотограф Александр Пулёт Робер рассказал, чем ему запомнится чемпионат мира-2014, Минск и белорусские болельщики.

Что останется у вас в памяти после чемпионата мира?

Александр Пулёт Робер, журналист из Канады:

Я был впервые в Минске и мне очень понравилась «Минск-Арена». Но не скажу, что был очень удивлен ее красотой. Работая в КХЛ, я слышал, что ваша арена лучшая в Лиге. А когда я ее увидел, понял, что стадионы НХЛ довольно похожи на нее.

Это мой первый чемпионат мира, и скажу, что очень хочется снова сюда вернуться, на турнир, в Беларусь. Сегодня, на финале, у меня, может, будет больше эмоций, чем в прошлые дни работы, но прямо сейчас я чувствую себя уставшим.

Может, что-то доставило неудобства на турнире?

Александр Пулёт Робер:

В первые дни волонтеры иногда не могли толком подсказать, где что находится. Да и пресс-центр находится далековато от самой «Минск-Арены». Но в конце чемпионата все стало на свои места, все пошло по накатанной. И я понял, что все организовано действительно на высшем уровне.

Тогда перейдем к положительным моментам.

Александр Пулёт Робер:

Очень приятно и удобно, что для работников чемпионата мира организован бесплатный проезд в транспорте.

Конечно, не очень хорошо, что два ледовых дворца находятся далеко друг от друга. Но когда мы ехали в метро, можно было спокойно посмотреть на карту в вагоне. Там все указано: где вокзал, арена, гостиницы.

В плане команд и результатов чемпионат получился сильный?

Александр Пулёт Робер:

Канада, США и Швеция привезли на турнир далеко не первые составы. Все-таки сказывается то, в феврале в Сочи прошли Олимпийские игры. Они в Северной Америке, например, ценятся больше. Но, по-моему, даже лучше, что приехали такие команды, потому что произошло выравнивание в уровне дружин. Но что касается России, то тут, бесспорно, сильнейшая команда. У них никто никогда не отказывается от вызова в главную команду страны, всегда с радостью едет на чемпионаты мира. Но и у россиян не все матчи сложились легко. Например, упорная борьба была в поединках с Финляндией и Германией.

Вообще, чемпионат получился интересный. На нем произошли и сюрпризы. Например, выход в плей-офф сборной Франции. В Беларуси также неожиданность случилась: Кевин Лаланд начинал турнир в качестве третьего вратаря, а закончил игроком основного состава. Он себя очень хорошо проявил.

Сборная Беларуси по хоккею вам понравилась?

Александр Пулёт Робер:

Очень. Я думаю, хоккеисты сделали все, что могли, выложились на 100%. И в матче со Швецией просто вам не хватило удачи. А выиграть спокойно могли. Жаль, что в поединке не принял участие Михаил Грабовский. С ним сборная была бы еще сильнее. Однако, по-моему, сейчас сборная Беларуси сильнейшая за последние годы. Очень хочется посмотреть на нее в следующем году. Надеюсь, еще лучше будет играть.

Для вас не стало сюрпризом такое выступление Беларуси?

Александр Пулёт Робер:

Нет. Еще по дороге на чемпионат мира в поезде у меня человек спросил, что я думаю о команде Беларуси. Я ответил, что она выйдет в плей-офф или будет близка к этому. В итоге так и получилось.

В финале сыграют команды из группы «В» – Россия и Финляндия. То есть можно сказать, что «белорусская» группа была сильнейшей на чемпионате?

Александр Пулёт Робер:

Да, так и есть. В другой группе, как я уже говорил, канадцы и шведы были не с самыми сильными составами. Родоначальников хоккея к тому же и чехи обыграли. Даже Латвия показала себя лучше Словакии.

Главная сенсация чемпионата – это выход Франции в плей-офф или поражение в четвертьфинале канадцев и американцев?

Александр Пулёт Робер:

Думаю, все-таки выход европейцев в плей-офф. На них же никто не ставил перед турниром, а они показали просто потрясающий результат. Я действительно не ожидал этого.

Поговорим о болельщиках. Как вам атмосфера на аренах?

Александр Пулёт Робер:

Просто потрясающе. И мне очень понравилось, что после поражения от Швеции белорусские болельщики благодарили свою команду за игру, за самоотдачу, за результат. В Канаде я такого не видел. У нас бы игроков «травили».

Если говорить конкретно о болельщиках, то приехали прекрасные люди из Латвии, Словакии, Финляндии, России. Но белорусские просто особенные. И это касается не только чемпионата мира. Я помню, как играло «Динамо-Минск» в Москве против «Спартака». Белорусы боялись, что их любимцы не попадут в плей-офф, поэтому хотели поговорить после матча с тренером. Встретились с ним у выхода из арены и очень спокойно, без криков и претензий высказали свои пожелания. Понравилось, что не было никакой агрессии. Да, они эмоциональны, но в хорошем плане.

Даже Кевин Лаланд мне как-то сказал, что болельщики белорусские всегда такие, но в период чемпионата мира они стали поддерживать хоккеистов еще лучше.

Беларуси стоит еще раз подавать заявку на проведение чемпионата мира по хоккею?

Александр Пулёт Робер:

Безусловно. Уже опыт есть, инфраструктура. К этому турниру было много сделано: арены, гостиницы. А еще стоит сказать про интерес к хоккею. Ведь в Минске установлен рекорд посещаемости.

Также страна удобно географически расположена. Участникам первенства недалеко пришлось лететь. И возможность пересечь границу Беларуси без визы, а только имея билет на матч или аккредитацию, – это просто шикарно. Я никогда не был в Беларуси в том числе и из-за того, что приходилось делать визу, оформлять документы. Но сейчас сделали очень удобно. Хорошо и журналистам, и болельщикам.

Что скажете о белорусах?

Александр Пулёт Робер:

Они прекрасны. Я работаю еще в России и скажу, что там люди общительные. Но у вас в стране жители более открытые, чаще идут на контакт, всегда помогут и подскажут. Даже, когда я вернусь в Канаду, у меня останется много контактов белорусских коллег, друзей. И, конечно, хочется вернуться потом.

Что понравилось в Беларуси?

Александр Пулёт Робер:

Да можно сказать, что все. Минск – очень красивый, спокойный, чистый и приятный город. Все обустроено, комфортно. И, думаю, жить здесь очень интересно. Я с удовольствием вернусь сюда.