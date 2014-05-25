Чемпионат мира по хоккею в Минске. Сборная Швеции обыграла Чехию (3:0) и заняла третье место. Стенограмма онлайн-трансляции

Новости Беларуси. 25 мая на «Минск-Арене» состоялся матч за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею-2014. Встречались сборные Чехии и Швеции.

Напомним, в полуфинале шведы были биты финнами (3:0), а чехи оказались слабее россиян (3:1).

Дружине Пера Мортса, чтобы хоть как-то реабилитироваться в глазах своих болельщиков (ведь сборная, проиграв в полуфинале, утратила статус чемпиона мира), необходимо было занимать третье место. И благодаря голам Линдстрема, Яльмарссона и Бэклунда бронзовые медали оказались на шеях шведских хоккеистов.

Сборная Швеции за все время выступления на турнире 45 раз поднималась на пьедестал. Нынешние бронзовые медали стали 17 по счету.

Также в коллекции скандинавов 19 серебряных и 9 золотых медалей.

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Швеция - Чехия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Всем доброго хоккейного дня! Уже на льду хоккеисты, готовятся начать матч за 3-е место команды Швеции и Чехии.

Последние секунды готовности, старт!

В воротах играют вчерашние герои матчей: Андерс Нильссен у шведов и Александр Салак у чехов.

Первую атаку проводят чехи, опасный момент у ворот Нильссона, но в игре шайба.

Гооол! Забили 1-ю шайбу в этом поединке шведы, 1-0 на табло.

Оскар Мёллер вывел Швецию вперёд в этом поединке за бронзу.

В большинстве играют чехи, появился шанс у них сравнять счёт.

Всё-таки на Юакима Линдстрёма записали шайбу шведов, а Мёллер и Андерсен ассистировали.

В равных составах играют команды: не смогли отыграться чехи.

Очередное большинство у чехов.

Гоооол!!! Не устояла оборона чехов перед соперниками: 2-ю шайбу забивают шведы. И 5 минут до конца периода.

Симон Яльмарссон стал автором 2-го гола шведов. 2-0 на табло.

Притихли чешские болельщики: не могут пока ничего предпринять хоккеисты Чехии.

Последняя минута периода взяла отсчёт. 2-0, Швеция впереди.

Атакуют в концовке периода ворота чехов шведы, но голом дело не заканчивается.

Звучит сирена, хоккеисты уходят на перерыв. 2-0 ведут шведы, срочно нужно что-то предпринимать чехам.

2 раза забивали шведы в 1-ом периоде, 2 раза играли они в меньшинстве, но отыграться у чехов не получилось.

Возвращаются хоккеисты на лёд. 2-ой период нас ждёт в первом финальном поединке за бронзу чемпионата.

Сразу в атаку бросаются чехи, но в створ ворот шайба не полетела.

В большинстве чехи на льду: появился у них шанс размочить счёт.

Вновь в меньшинстве шведы: Яльмарссон отправился на малый штраф.

Атакуют шведы и явно оживились трибуны. Просыпается игра.

Обосновались чехи в зоне шведов, но пока непробиваем Нильссон.

5 минут позади.

Маттиас Шёгрен отправляется на скамейку штрафных. И вновь в большинстве играют чехи.

Половину периода отыграли команды. Атакуют чехи, в штангу попадает шайба!

Активнее начали играть чехи, но закончились их 2 минуты численного преимущества.

1-е удаление в матче получают чехи. Владимир Соботка отдыхает 2 минуты.

И 4 на 4 играют команды. Джимми Эрикссон на скамейке штрафных.

В полных составах играют команды.

Опять с атаки чехов в штангу летит шайба.

Опасный момент создали шведы у ворот чехов, но не удалось им пробить оборону Салака.

Стычка у ворот чехов, удаление получает Эрикссон и Йордан. В равных составах играют команды.

Минуту осталось играть командам в этом периоде. Пока не забивали хоккеисты в этой 20-тиминутке.

Втроём играют чехи против 4-х шведов. Так и начнут они 3-ий период. Сирена.

Возвращаются на лёд хоккеисты. 3-ий период проведут сейчас шведы и чехи, 2-0 пока впереди скандинавы.

3 на 4 начнут период команды: в большинстве играют шведы.

Бьёт по воротам чехов Линдстрём, но в игре остаётся шайба.

В полных составах играют команды Чехии и Швеции в 3-ем периоде.

Яромир Ягр отправляется на малый штраф. Больше шведов на льду.

Был близок к голу Нюквист, но остаётчся шайба в щитках Салака.

Был шанс у чехов размочить счёт, но Нильссон останавливает её щитками.

По сравнению со 2-ым периодом куда активнее действуют обе команды.

Гооол!!! 3-0 делают счёт шведы.

Михаэль Бэклунг забивает 3-ю шайбу шведов в этом матче. Всё меньше времени у чехов отыграться.

На малый штраф отправляется Мартин Шевц, в большинстве играют шведы.

В полных составах играют команды. Всё-таки много удалений по ходу матча заработали хоккеисты.

5 минут в 3-ем периоде осталось отыграть командам. Но судя по игре, то и в матче.

За 2,5 минуты до сирены ещё раз могли отличиться шведы, но фиксирует шайбу голкипер.

Последняя минута матча идёт.

Финальная сирена звучит! Бронза у команды Швеции, без медалей остаётся Чехия и Ягр в частности.

3-0 на табло, уверенно переигарли чехов шведы. Ничего не смогли противопоставить Ягр и Ко сегодня скандинавам.

Поздравляем команду Швеции с медалями на минском чемпионате!

Хоккеисты отправляются праздновать и отдыхать. Но мы с вами не прощаемся: в 21.00 россияне сыграют с финнами за золото.