Петр Хилько о матче с Азербайджаном: «Думаю, что шансы у нас есть»

Новости Беларуси. Белорусские волейболисты вовсю готовятся к старту в Золотой Евролиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

21 мая наша женская сборная провела первый спарринг. В соперниках – Азербайджан. Матчем с этой командой белорускам и предстоит открывать групповой раунд Евролиги в ближайшую субботу (25 мая). Выехать на турнир в Польшу подопечным Петра Хилько не удалось, а потому пришлось проверять силы в дуэли с соперником по группе. В сегодняшнем матче оппоненты сошлись на ничьей 2:2. Завтра пройдет повторная игра.