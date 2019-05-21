Петр Хилько о матче с Азербайджаном: «Думаю, что шансы у нас есть»

Новости Беларуси. Белорусские волейболисты вовсю готовятся к старту в Золотой Евролиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские волейболисты вовсю готовятся к старту в Золотой Евролиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
21 мая наша женская сборная провела первый спарринг. В соперниках – Азербайджан. Матчем с этой командой белорускам и предстоит открывать групповой раунд Евролиги в ближайшую субботу (25 мая). Выехать на турнир в Польшу подопечным Петра Хилько не удалось, а потому пришлось проверять силы в дуэли с соперником по группе. В сегодняшнем матче оппоненты сошлись на ничьей 2:2. Завтра пройдет повторная игра.
Петр Хилько, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:
Кое-что получилось, кое-что не получилось, как это всегда бывает. Поэтому будем работать, есть еще время кое-что подправить. Соперника подсмотрели немножко. Я так думаю, что шансы у нас есть. Хотя, конечно, команда Азербайджана – четвертая команда Европы, что тут говорить.