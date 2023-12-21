«Шахтёр» нокаутировал «Металлург» в хоккейном матче ЧБ

В нашей экстралиге «Шахтер» нокаутировал «Металлург» в центральной встрече дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ожидаемая битва превратилась в формальность.

Действующий обладатель золота провалил начало второго периода. В течение пяти минут солигорские исполнители отправили в ворота соперника пять безответных шайб. Отойти от такого волки не смогли до конца противостояния. А в третьем отрезке «Шахтер» отличился еще дважды. Финальные цифры – 7:0. «Витебск» благодаря успеху в матче с «Динамо» из Молодечно сохранил первое место в таблице.