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Волейбольный «Шахтёр» обыграл финский «ВяЛеПя» в домашнем матче

07 ноября 2019 18:43
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» удачно стартовал в квалификации волейбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбольный «Шахтёр» обыграл финский «ВяЛеПя» в домашнем матче-1

В рамках второго раунда отбора на паркете минского Дворца спорта «Уручье» парни Виктора Бекши разобрались с финским «ВяЛеПя» – 3:0. Борьба началась уже с первых розыгрышей, и первая партия завершилась со счетом 29:27. Второй сет «горняки» взяли увереннее – 25:22, а в третьей части встречи довели дело до победы – 25:13.

Волейбольный «Шахтёр» обыграл финский «ВяЛеПя» в домашнем матче-4

Ответный матч пройдет 14 ноября в Финляндии.

# Волейбол # Фотофакт

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