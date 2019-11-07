Дэнни Тэйлор подписал контракт с минским «Динамо»

Новости Беларуси. Пополнение в минском «Динамо». Как сообщает сайт хоккейного клуба, в ряды «зубров» влился вратарь Дэнни Тэйлор, с которым подписан просмотровый контракт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Пополнение в минском «Динамо». Как сообщает сайт хоккейного клуба, в ряды «зубров» влился вратарь Дэнни Тэйлор, с которым подписан просмотровый контракт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это значит, что игрок может провести в «Динамо» три матча, после чего будет принято решение о заключении полноценного соглашения или расставании.
Кстати, Тэйлор уже играл в минском клубе. В сезоне 2014/2015 годов канадец провел за «зубров» 19 матчей, отразив 90,4 % нанесенных бросков.