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Дэнни Тэйлор подписал контракт с минским «Динамо»

07 ноября 2019 18:41
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Новости Беларуси. Пополнение в минском «Динамо». Как сообщает сайт хоккейного клуба, в ряды «зубров» влился вратарь Дэнни Тэйлор, с которым подписан просмотровый контракт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дэнни Тэйлор подписал контракт с минским «Динамо»-1

Это значит, что игрок может провести в «Динамо» три матча, после чего будет принято решение о заключении полноценного соглашения или расставании.

Дэнни Тэйлор подписал контракт с минским «Динамо»-4

Кстати, Тэйлор уже играл в минском клубе. В сезоне 2014/2015 годов канадец провел за «зубров» 19 матчей, отразив 90,4 % нанесенных бросков.

# Хоккей Беларуси # Дэнни Тэйлор # Фотофакт

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