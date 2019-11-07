«Цмоки» в третий раз проиграли в женском Еврокубке

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» потерпели третье кряду поражение в розыгрыше женского баскетбольного Еврокубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Андрея Вавлева на родном паркете Falcon Club уступила турецкому «Хатаи». «Драконши» долгое время вели в счете, но провалили четвертую четверть. Итоговый счет встречи 66 на 67.