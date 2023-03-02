Первое золото и гимн Беларуси в самом центре Кемерова. 7-й день игр «Дети Азии»

Новости Беларуси. Седьмой соревновательный день международных игр «Дети Азии» принес белорусской сборной долгожданную награду, которой так не хватало для полной коллекции. И это золото. На высшую ступень пьедестала поднялась наша конькобежка Полина Сивец на дистанции 3 000 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». О главной героине дня с места событий расскажет Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

Это все та же уже привычная для нас центральная площадь в Кемерове. Только с одним маленьким, но очень значимым отличием. Сегодня она под белорусским флагом. Отличилась представительница конькобежного спорта. Полина Сивец – чемпионка игр. Девушка принесла в копилку Беларуси первую золотую награду. А вот там совсем скоро она получит заслуженную медаль.

Кажется, что на высшей ступеньке на пьедестале она чувствует себя некомфортно. Сдержанная улыбка на лице, смущение и чрезмерная скромность и робость. Она явно не привыкла к такому вниманию. Но она, безусловно, его заслуживает.

А вот в привычной стихии, конькобежном овале, девушка – настоящая львица и боец. Полина Сивец – лидер и флагоносец сборной Беларуси. На нее возлагались огромные надежды. И девушка их полностью оправдала. Она выступала на сложнейшей дистанции – трех километрах. Напомним, что спортсменам, участвующим в играх, всего до 16 лет. И для них 3 000 метров – это тяжелейший марафон.

Но белоруска вышла на лед и отработала так четко, что даже взрослые позавидуют. Ближайшую преследовательницу она обогнала на 15 секунд, а в конькобежном мире это целая пропасть. Не только словом, но и делом девушка показала, что капитаном команды ее выбрали не зря. Ее усилиями сборная увидела в своей копилке первое золото, а болельщики услышали гимн Беларуси в самом центре Кемерова.

Полина Сивец, чемпионка игр «Дети Азии»:

Осознание пришло. Для меня это большая честь. Хотелось бы выразить благодарность всем болельщикам. Спасибо большое, без вашей поддержки, мне кажется, ничего этого бы не было.

Лариса Казакевич, личный тренер Полины Сивец:

Очень приятно. Хочется сказать, что мои труды не пропали даром. Я очень довольна Польной и желаю ей дальнейших успехов.