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Первое золото и гимн Беларуси в самом центре Кемерова. 7-й день игр «Дети Азии»

02 марта 2023 21:11
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Новости Беларуси. Седьмой соревновательный день международных игр «Дети Азии» принес белорусской сборной долгожданную награду, которой так не хватало для полной коллекции. И это золото. На высшую ступень пьедестала поднялась наша конькобежка Полина Сивец на дистанции 3 000 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

О главной героине дня с места событий расскажет Артем Шукалович.

Первое золото и гимн Беларуси в самом центре Кемерова. 7-й день игр «Дети Азии»-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Это все та же уже привычная для нас центральная площадь в Кемерове. Только с одним маленьким, но очень значимым отличием. Сегодня она под белорусским флагом. Отличилась представительница конькобежного спорта. Полина Сивец чемпионка игр. Девушка принесла в копилку Беларуси первую золотую награду. А вот там совсем скоро она получит заслуженную медаль.

Первое золото и гимн Беларуси в самом центре Кемерова. 7-й день игр «Дети Азии»-4

Кажется, что на высшей ступеньке на пьедестале она чувствует себя некомфортно. Сдержанная улыбка на лице, смущение и чрезмерная скромность и робость. Она явно не привыкла к такому вниманию. Но она, безусловно, его заслуживает.

Первое золото и гимн Беларуси в самом центре Кемерова. 7-й день игр «Дети Азии»-7

А вот в привычной стихии, конькобежном овале, девушка – настоящая львица и боец. Полина Сивец – лидер и флагоносец сборной Беларуси. На нее возлагались огромные надежды. И девушка их полностью оправдала. Она выступала на сложнейшей дистанции – трех километрах. Напомним, что спортсменам, участвующим в играх, всего до 16 лет. И для них 3 000 метров – это тяжелейший марафон.

Первое золото и гимн Беларуси в самом центре Кемерова. 7-й день игр «Дети Азии»-10

Но белоруска вышла на лед и отработала так четко, что даже взрослые позавидуют. Ближайшую преследовательницу она обогнала на 15 секунд, а в конькобежном мире это целая пропасть. Не только словом, но и делом девушка показала, что капитаном команды ее выбрали не зря. Ее усилиями сборная увидела в своей копилке первое золото, а болельщики услышали гимн Беларуси в самом центре Кемерова.

Первое золото и гимн Беларуси в самом центре Кемерова. 7-й день игр «Дети Азии»-13

Полина Сивец, чемпионка игр «Дети Азии»:
Осознание пришло. Для меня это большая честь. Хотелось бы выразить благодарность всем болельщикам. Спасибо большое, без вашей поддержки, мне кажется, ничего этого бы не было.

Первое золото и гимн Беларуси в самом центре Кемерова. 7-й день игр «Дети Азии»-16

Лариса Казакевич, личный тренер Полины Сивец:
Очень приятно. Хочется сказать, что мои труды не пропали даром. Я очень довольна Польной и желаю ей дальнейших успехов.

Первое золото и гимн Беларуси в самом центре Кемерова. 7-й день игр «Дети Азии»-19

Игры «Дети Азии» продолжаются. В пятницу, 3 марта, нас ждут лыжные гонки и выступление конькобежцев. Будем верить, что и другим золотым медалям быть.

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# Спортивные соревнования # Артем Шукалович # Полина Сивец # Лариса Казакевич # Фотофакт

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