Женская сборная Беларуси по гандболу уступила России-1 на турнире в Москве

В Москве продолжается международный Кубок Дружбы по гандболу среди женских команд. Во втором соревновательном дне сборная Беларуси в упорном поединке уступила команде Россия-1 со счетом 28:31, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это уже второе поражение наших девушек на турнире. В среду они не смогли обыграть Россию-2. Следующий поединок белоруски проведут 3 марта против «Феникса».