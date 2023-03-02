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Женская сборная Беларуси по гандболу уступила России-1 на турнире в Москве

02 марта 2023 20:28
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В Москве продолжается международный Кубок Дружбы по гандболу среди женских команд. Во втором соревновательном дне сборная Беларуси в упорном поединке уступила команде Россия-1 со счетом 28:31, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по гандболу уступила России-1 на турнире в Москве-1

Это уже второе поражение наших девушек на турнире. В среду они не смогли обыграть Россию-2. Следующий поединок белоруски проведут 3 марта против «Феникса».

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# Гандбол # Фотофакт

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