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«Динамо-Шинник» упустил победу над «Динамо» из Санкт-Петербурга в плей-ин МХЛ

02 марта 2023 20:30
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Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» провел свой стартовый поединок в плей-ин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперник – «Динамо» из Санкт-Петербурга. Встретились дружины в Бобруйске. Белорусы потерпели неудачу, итоговый счет – 3:5 в пользу гостей.

«Динамо-Шинник» упустил победу над «Динамо» из Санкт-Петербурга в плей-ин МХЛ-1

Напомним, вчера наши парни впервые более чем за 5 лет одержали гостевую победу над СКА. Итоговый счет – 6:4. Борьба получилась яркой, но жесткой. Несколько лидеров белорусской дружины по ходу поединка не раз покидали лед из-за полученных травм. Однако самоотверженность и воля к победе порой творят чудеса.

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# Хоккей # Фотофакт

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