«Первенство соответствует своему уровню». В Минске выбирают сильнейших теннисистов Беларуси до 16 лет

Новости Беларуси. В Минске проходит первенство страны по теннису среди спортсменов до 16 лет. Парни и девушки соревнуются как в одиночном, так и в парных разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главная цель соревнований – выявить сильнейших атлетов в своей возрастной категории. Конкуренция достаточно высока. Участие в первенстве принимают теннисисты со всех регионов страны, и без боя никто сдаваться не собирается. Ведь помимо ценных призов победители турнира получат возможность выступить на крупных европейских стартах, а вместе с этим и шанс построить профессиональную спортивную карьеру.

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:

Традиционно два раза в год проводятся у нас такие первенства. Летнее первенство в мае и зимнее в декабре. Проводятся с целью выявления лучших в стране в своей возрастной категории, а также всегда является отборочным турниром для определения команды по данному возрасту на зимние Кубки Европы. Здесь принимают участие юноши и девушки 2006-2007 годов рождения. Все сильнейшие играют в данной возрастной категории, кто есть сейчас у нас в стране, поэтому первенство соответствует своему уровню.