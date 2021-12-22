Прямой эфир

«Первенство соответствует своему уровню». В Минске выбирают сильнейших теннисистов Беларуси до 16 лет

22 декабря 2021 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске проходит первенство страны по теннису среди спортсменов до 16 лет. Парни и девушки соревнуются как в одиночном, так и в парных разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Первенство соответствует своему уровню». В Минске выбирают сильнейших теннисистов Беларуси до 16 лет-1

Главная цель соревнований – выявить сильнейших атлетов в своей возрастной категории. Конкуренция достаточно высока. Участие в первенстве принимают теннисисты со всех регионов страны, и без боя никто сдаваться не собирается. Ведь помимо ценных призов победители турнира получат возможность выступить на крупных европейских стартах, а вместе с этим и шанс построить профессиональную спортивную карьеру.

«Первенство соответствует своему уровню». В Минске выбирают сильнейших теннисистов Беларуси до 16 лет-4

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:
Традиционно два раза в год проводятся у нас такие первенства. Летнее первенство в мае и зимнее в декабре. Проводятся с целью выявления лучших в стране в своей возрастной категории, а также всегда является отборочным турниром для определения команды по данному возрасту на зимние Кубки Европы. Здесь принимают участие юноши и девушки 2006-2007 годов рождения. Все сильнейшие играют в данной возрастной категории, кто есть сейчас у нас в стране, поэтому первенство соответствует своему уровню.

«Первенство соответствует своему уровню». В Минске выбирают сильнейших теннисистов Беларуси до 16 лет-7

22 декабря были определены четвертьфиналисты парного мужского и женского разрядов. А также спортсмены, которые продолжат выступление во втором круге основной одиночной сетки.

Соревнования продлятся до 27 декабря.

# Теннис # Андрей Ахрамейко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стадион «Колисеум» в Лос-Анджелесе в третий раз примет Олимпийские игры. Они пройдут летом в 2028 году
22 декабря 2021 14:33

Стадион «Колисеум» в Лос-Анджелесе в третий раз примет Олимпийские игры. Они пройдут летом в 2028 году

На ЧБ по хоккею «Брест» обыграл «Гомель», «Лида» проиграла «Могилёву»
22 декабря 2021 14:31

На ЧБ по хоккею «Брест» обыграл «Гомель», «Лида» проиграла «Могилёву»

«Дети у нас начинают играть в хоккей намного раньше». В Минске проходит Рождественский турнир по хоккею на траве
21 декабря 2021 20:16

«Дети у нас начинают играть в хоккей намного раньше». В Минске проходит Рождественский турнир по хоккею на траве