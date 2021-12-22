Прямой эфир

На ЧБ по хоккею «Брест» обыграл «Гомель», «Лида» проиграла «Могилёву»

22 декабря 2021 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский чемпионат по хоккею, вернулся после перерыва. Во вторник, 21 декабря, традиционно состоялось три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На ЧБ по хоккею «Брест» обыграл «Гомель», «Лида» проиграла «Могилёву»-1

Центральный матч прошел в Гродно, куда за победой прибыл «Металлург». Однако задуманного не пришлось реализовать. «Волки» выглядели не самым лучшим образам. За игру они пропустили три шайбы, тем самым дали своим оппонентам записать на свой счет вторую победу подряд и четвертую в личных встречах в этом сезон. «Брест» вырвал викторию у «Гомеля», «Лида» проиграла «Могилеву» по буллитам.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Дети у нас начинают играть в хоккей намного раньше». В Минске проходит Рождественский турнир по хоккею на траве
21 декабря 2021 20:16

«Дети у нас начинают играть в хоккей намного раньше». В Минске проходит Рождественский турнир по хоккею на траве

Центральная игра вечера в рамках ЧБ по хоккею. Как сыграл «Неман» против «Металлурга»
21 декабря 2021 20:01

Центральная игра вечера в рамках ЧБ по хоккею. Как сыграл «Неман» против «Металлурга»

Финал Континентального кубка по хоккею с участием «Гомеля» перенесён на март 2022 года
21 декабря 2021 19:56

Финал Континентального кубка по хоккею с участием «Гомеля» перенесён на март 2022 года