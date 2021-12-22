На ЧБ по хоккею «Брест» обыграл «Гомель», «Лида» проиграла «Могилёву»

Центральный матч прошел в Гродно, куда за победой прибыл «Металлург». Однако задуманного не пришлось реализовать. «Волки» выглядели не самым лучшим образам. За игру они пропустили три шайбы, тем самым дали своим оппонентам записать на свой счет вторую победу подряд и четвертую в личных встречах в этом сезон. «Брест» вырвал викторию у «Гомеля», «Лида» проиграла «Могилеву» по буллитам.