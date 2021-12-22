Стадион «Колисеум» в Лос-Анджелесе в третий раз примет Олимпийские игры. Они пройдут летом в 2028 году

Летние Олимпийские игры-2028 примет Лос-Анджелес. Открытие мультифорума состоится на стадионе «Колисеум», спортивный комплекс был построен в 1923 году и имеет богатую историю, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Именно здесь состоялись торжественные церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в 1932 и 1984 годах. Главные игры четырехлетия в 2028-м также пройдут в Мемориальном колизее. Это единственный спортивный объект в мире, которому выпала честь принять три олимпийских мультифорума. Но прежде на стадионе пройдет автогонка NASCAR.