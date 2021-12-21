Прямой эфир

«Дети у нас начинают играть в хоккей намного раньше». В Минске проходит Рождественский турнир по хоккею на траве

21 декабря 2021 20:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уже 11 раз подряд в канун Нового года наша столица принимает Рождественский турнир по хоккею на траве в помещениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Дети у нас начинают играть в хоккей намного раньше». В Минске проходит Рождественский турнир по хоккею на траве -1

В 2021 году помимо белорусов побороться за главный трофей в Минск прибыли гости из России и Украины, всего 16 команд, около 200 участников, возраст которых 13 лет и младше. Ребята ведут борьбу по олимпийской программе, хотя формула игры сокращенная: 2 периода по 15 минут. Во вторник, 21 декабря, определились полуфиналисты, ну а в среду станут известны победители и призеры турнира. Тренерский штаб отмечает важность данного мероприятия, так как именно здесь можно увидеть весь резерв страны и взять «на карандаш» таланты.  

«Дети у нас начинают играть в хоккей намного раньше». В Минске проходит Рождественский турнир по хоккею на траве -4

Валерия Варивончик, нападающая команды «СДЮШОР Минск»:  
Турнир мне всем нравится, так как приехали спортсмены из стран: Украины, России. Я хочу попасть в национальную команду Беларуси и выступить на Олимпийских играх.  

«Дети у нас начинают играть в хоккей намного раньше». В Минске проходит Рождественский турнир по хоккею на траве -7

Наталья Алексеюк, тренер команды «СДЮШОР Минск»:  
Мы просматриваем всю молодежь 2009, 2010, 2011, 2012, весь наш резерв. Что касается других команд, они тоже привезли девочек и мальчиков, которые в скором будущем начнут стучаться в двери сборной, играть на чемпионатах Беларуси, на первенствах Беларуси. Очень хорошая подготовка команд не только Минска, но Орши, Замосточья, Гродно, очень сильная приехала команда Борисполя. Поэтому дети сейчас у нас уже начинают играть в хоккей намного раньше.  

Напомним, что на сегодня женская сборная Беларуси является действующими чемпионами Европы по индорхоккею. Мужская команда, впервые в истории в 2021 году пробилась в высший дивизион, и чтобы держать эту высокую планку, сборным необходима большая скамейка запасных.  

# Хоккей # Наталья Алексеюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Центральная игра вечера в рамках ЧБ по хоккею. Как сыграл «Неман» против «Металлурга»
21 декабря 2021 20:01

Центральная игра вечера в рамках ЧБ по хоккею. Как сыграл «Неман» против «Металлурга»

Финал Континентального кубка по хоккею с участием «Гомеля» перенесён на март 2022 года
21 декабря 2021 19:56

Финал Континентального кубка по хоккею с участием «Гомеля» перенесён на март 2022 года

Илья Шиманович занял 4-е место на ЧМ по плаванию на короткой воде
21 декабря 2021 19:50

Илья Шиманович занял 4-е место на ЧМ по плаванию на короткой воде