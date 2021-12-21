«Дети у нас начинают играть в хоккей намного раньше». В Минске проходит Рождественский турнир по хоккею на траве

Новости Беларуси. Уже 11 раз подряд в канун Нового года наша столица принимает Рождественский турнир по хоккею на траве в помещениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2021 году помимо белорусов побороться за главный трофей в Минск прибыли гости из России и Украины, всего 16 команд, около 200 участников, возраст которых 13 лет и младше. Ребята ведут борьбу по олимпийской программе, хотя формула игры сокращенная: 2 периода по 15 минут. Во вторник, 21 декабря, определились полуфиналисты, ну а в среду станут известны победители и призеры турнира. Тренерский штаб отмечает важность данного мероприятия, так как именно здесь можно увидеть весь резерв страны и взять «на карандаш» таланты.

Валерия Варивончик, н ападающая команды «СДЮШОР Минск»: Турнир мне всем нравится, так как приехали спортсмены из стран: Украины, России. Я хочу попасть в национальную команду Беларуси и выступить на Олимпийских играх.

Наталья Алексеюк, тренер команды «СДЮШОР Минск»:

Мы просматриваем всю молодежь 2009, 2010, 2011, 2012, весь наш резерв. Что касается других команд, они тоже привезли девочек и мальчиков, которые в скором будущем начнут стучаться в двери сборной, играть на чемпионатах Беларуси, на первенствах Беларуси. Очень хорошая подготовка команд не только Минска, но Орши, Замосточья, Гродно, очень сильная приехала команда Борисполя. Поэтому дети сейчас у нас уже начинают играть в хоккей намного раньше.

Напомним, что на сегодня женская сборная Беларуси является действующими чемпионами Европы по индорхоккею. Мужская команда, впервые в истории в 2021 году пробилась в высший дивизион, и чтобы держать эту высокую планку, сборным необходима большая скамейка запасных.