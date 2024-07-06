Экипаж Сергея Вязовича стал победителем второго этапа ралли-марафона «Шёлковый путь»

Команда преодолела дистанцию в 180 километров спецучастка по маршруту Томск – Барнаул за 1 час 57 минут 34 секунды. Второе место у россиянина Эдуарда Николаева, третьим стал еще один наш соотечественник Алексей Вишневский. Виталий Мурылев замкнул лучшую десятку. Третий этап «Шелкового пути» стартует 7 июля утром. Участникам предстоит преодолеть 351 километр: от Барнаула до Горно-Алтайска.