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Экипаж Сергея Вязовича стал победителем второго этапа ралли-марафона «Шёлковый путь»

06 июля 2024 14:21
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Экипаж белорусской дружины «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича стал победителем второго этапа ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипаж Сергея Вязовича стал победителем второго этапа ралли-марафона «Шёлковый путь»-1

Команда преодолела дистанцию в 180 километров спецучастка по маршруту Томск – Барнаул за 1 час 57 минут 34 секунды. Второе место у россиянина Эдуарда Николаева, третьим стал еще один наш соотечественник Алексей Вишневский. Виталий Мурылев замкнул лучшую десятку. Третий этап «Шелкового пути» стартует 7 июля утром. Участникам предстоит преодолеть 351 километр: от Барнаула до Горно-Алтайска.

# Спортивные соревнования # Сергей Вязович # Алексей Вишневский

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