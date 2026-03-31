Первенство Беларуси по 100-клеточным шашкам проходит в Минске

В Минске продолжается первенство Беларуси по 100-клеточным шашкам. Сильнейших определяют в пяти возрастных категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске продолжается первенство Беларуси по 100-клеточным шашкам. Сильнейших определяют в пяти возрастных категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир в белорусской столице собрал более 80 участников со всей страны. Соревнования выявят 10 победителей в классическом формате. Примерное время одной партии может достигать 4 часов. Еще одной возможностью проявить себя станет блиц-программа, которая состоится в среду. Главное отличие от основного вида – скорость противостояния. Время одной дуэли достигает в среднем 15 минут, и здесь у спортсменов есть хорошие шансы проверить свои силы.
Подробнее в видео.