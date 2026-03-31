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Первенство Беларуси по 100-клеточным шашкам проходит в Минске

31 марта 2026 17:29
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В Минске продолжается первенство Беларуси по 100-клеточным шашкам. Сильнейших определяют в пяти возрастных категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первенство Беларуси по 100-клеточным шашкам проходит в Минске-2

Турнир в белорусской столице собрал более 80 участников со всей страны. Соревнования выявят 10 победителей в классическом формате. Примерное время одной партии может достигать 4 часов. Еще одной возможностью проявить себя станет блиц-программа, которая состоится в среду. Главное отличие от основного вида – скорость противостояния. Время одной дуэли достигает в среднем 15 минут, и здесь у спортсменов есть хорошие шансы проверить свои силы. 

Подробнее в видео.

# Спортивные соревнования

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