Первенство Беларуси по 100-клеточным шашкам проходит в Минске

Турнир в белорусской столице собрал более 80 участников со всей страны. Соревнования выявят 10 победителей в классическом формате. Примерное время одной партии может достигать 4 часов. Еще одной возможностью проявить себя станет блиц-программа, которая состоится в среду. Главное отличие от основного вида – скорость противостояния. Время одной дуэли достигает в среднем 15 минут, и здесь у спортсменов есть хорошие шансы проверить свои силы.

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