Барауля рассказал об эмоциях белорусских олимпийцев от открытия ОИ-2018

Церемония зажжения олимпийского огня прошла 9 февраля в Пхенчхане. Шеф белорусской делегации Александр Барауля по телефону рассказал нашему телеканалу о том, какие эмоции она вызвала у нашей сборной.

Александр Барауля, шеф миссии белорусской команды на Олимпиаде-2018:

Организаторы постарались сделать так, чтобы для участников Олимпиады на церемонии открытия создать все необходимые условия, чтобы они запомнились. Ну и у наших спортсменов позитивные, радостные эмоции. Все-таки это праздник, большой праздник спорта.

Начало соревнований, к которым многие годы готовились. Четыре года последних готовились. Безусловно, легкое такое волнение есть, тревожно. Но в общем-то ребята наши готовились, серьезно готовились. Поэтому я уверен, что на свой максимум они в нужный момент выйдут.