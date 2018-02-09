Прямой эфир

Барауля рассказал об эмоциях белорусских олимпийцев от открытия ОИ-2018

09 февраля 2018 21:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры в Южной Корее официально открыты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Церемония зажжения олимпийского огня прошла 9 февраля в Пхенчхане. Шеф белорусской делегации Александр Барауля по телефону рассказал нашему телеканалу о том, какие эмоции она вызвала у нашей сборной.

Барауля рассказал об эмоциях белорусских олимпийцев от открытия ОИ-2018-1

Александр Барауля, шеф миссии белорусской команды на Олимпиаде-2018:
Организаторы постарались сделать так, чтобы для участников Олимпиады на церемонии открытия создать все необходимые условия, чтобы они запомнились. Ну и у наших спортсменов позитивные, радостные эмоции. Все-таки это праздник, большой праздник спорта.

Начало соревнований, к которым многие годы готовились. Четыре года последних готовились. Безусловно, легкое такое волнение есть, тревожно. Но в общем-то ребята наши готовились, серьезно готовились. Поэтому я уверен, что на свой максимум они в нужный момент выйдут.

О впечатлениях других участников делегации можно узнать здесь.

# Фотофакт # Александр Барауля # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
«Как будто на Чемпионате мира или Олимпийских играх». Спортивный праздник «Минская лыжня-2018» пройдёт 10 февраля
09 февраля 2018 20:52

«Как будто на Чемпионате мира или Олимпийских играх». Спортивный праздник «Минская лыжня-2018» пройдёт 10 февраля

«Я считаю, меткость главному экономисту не помешает»: зимняя спартакиада работников АПК Могилевской области
09 февраля 2018 20:46

«Я считаю, меткость главному экономисту не помешает»: зимняя спартакиада работников АПК Могилевской области

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018
09 февраля 2018 18:00

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018