«Меня это все поразило и удивило». Белорусская фристайлистка Анна Гуськова о церемонии открытия ОИ-2018

Анна Гуськова, белорусская фристайлистка, участница Олипиады-2018:

На самом деле меня это все поразило и удивило. Это достаточно необычно, потому что все-таки открытие Олимпийских игр. Тем более, я на них в первый раз, и меня это все впечатлило. Это что-то необычное, которое действительно запомнится на всю жизнь. Это было круто!

О впечатлениях других участников делегации можно узнать здесь.