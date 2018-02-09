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«Меня это все поразило и удивило». Белорусская фристайлистка Анна Гуськова о церемонии открытия ОИ-2018

09 февраля 2018 21:52
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Новости Беларуси. Зимняя Олимпиада-2018 официально открыта. 9 февраля в корейском Пхенчхане зажегся олимпийский огонь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участница белорусской сборной фристайлистка Анна Гуськова по телефону рассказала нашему телеканалу о своих впечатлениях от церемонии.

«Меня это все поразило и удивило». Белорусская фристайлистка Анна Гуськова о церемонии открытия ОИ-2018-1

Анна Гуськова, белорусская фристайлистка, участница Олипиады-2018:
На самом деле меня это все поразило и удивило. Это достаточно необычно, потому что все-таки открытие Олимпийских игр. Тем более, я на них в первый раз, и меня это все впечатлило. Это что-то необычное, которое действительно запомнится на всю жизнь. Это было круто!

О впечатлениях других участников делегации можно узнать здесь.

# Фотофакт # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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