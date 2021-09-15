Первая победа за 10 лет. Хоккеисты «Витебска» обыграли лидера таблицы чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. 14 сентября прошли три матча в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 14 сентября прошли три матча в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минская «Юность» потерпела поражение от «Витебска». Матч завершился после буллитов со счетом 2:3. И эта победа для «медведей» – первая за десять лет. Однако этот проигрыш особо никак не повлиял на турнирное место минчан. Подопечные Евгения Есаулова уверенно держатся на первой позиции.
Полная картина игрового дня – на экранах. 15 сентября пройдут еще три матча, начнутся они в 19:00.