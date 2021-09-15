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Первая победа за 10 лет. Хоккеисты «Витебска» обыграли лидера таблицы чемпионата Беларуси

15 сентября 2021 17:36
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Новости Беларуси. 14 сентября прошли три матча в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая победа за 10 лет. Хоккеисты «Витебска» обыграли лидера таблицы чемпионата Беларуси-1

Минская «Юность» потерпела поражение от «Витебска». Матч завершился после буллитов со счетом 2:3. И эта победа для «медведей» – первая за десять лет. Однако этот проигрыш особо никак не повлиял на турнирное место минчан. Подопечные Евгения Есаулова уверенно держатся на первой позиции.

Первая победа за 10 лет. Хоккеисты «Витебска» обыграли лидера таблицы чемпионата Беларуси-4

Полная картина игрового дня – на экранах. 15 сентября пройдут еще три матча, начнутся они в 19:00.

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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