«Думаю, что уже 12 августа у Беларуси будет первая медаль» – тяжелоатлетка Марина Шкерманкова

Новости Беларуси. Тяжелоатлетка Марина Шкерманкова, принесшая первую медаль в копилку сборной Беларуси на прошлой Олимпиаде в Лондоне (как это было – вспоминаем здесь), полагает: ждать осталось недолго.

По ее прогнозам, уже 12 августа у Беларуси будет первая медаль бразильской Олимпиады.

Марина Шкерманкова, белорусская тяжелоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года (в интервью sb.by):

Думаю, что уже 12 августа у нас будет первая медаль, но у кого именно я, чтобы не сглазить, наверное, говорить не буду. На нас никто не давил. Но тот момент, что команда длительное время не могла завоевать медаль, немножко выбивал из колеи. Болельщики ждут – чувствуешь ответственность, а не получается. Но после того как я взяла бронзу, это раскрепостило и дальше уже стало легче. Появилось больше запала, азарта.



Напомним, накануне в шаге от олимпийского пьедестала остановился Владимир Самсонов. В тяжелейшем поединке за бронзу он уступил японцу Юну Мизутани. Здесь подробнее.