«Перспективы есть». Более 700 минских школьников участвуют в соревнованиях по бадминтону

Новости Беларуси. Бадминтон – олимпийский вид спорта, в котором разыгрывается пять комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но, к сожалению, у нас он воспринимается больше в качестве отдыха.

В рамках учебной программы факультативных занятий «Играем в бадминтон» более 700 школьников Минска собрались на столичном велодроме. Там проходит городской турнир. Ребята определяют сильнейших в трех возрастных категориях в командном первенстве. Победитель и призеры получат инвентарь для дальнейших занятий этим олимпийским видом. Данное мероприятие в первую очередь направлено на популяризацию бадминтона, а также здорового образа жизни.

Татьяна Богослов, учитель физической культуры гимназии № 74 г. Минска:

Мы смогли найти детей, увлечь их этим видом спорта, познакомить поближе. Хотя немногие соглашались. Но придя, все-таки это их увлекло очень сильно. Я считаю, что перспективы есть. Даже можно вводить в виде факультативных занятий этот вид спорта. Даже у занимающихся с отклонениями здоровья, у которых группа СМГ (у нас имеются), даже с ними можно начинать потихоньку играть в этот вид спорта.

Павел Галкин, главный судья соревнований:

Каждая школа имеет возможность у себя разместить эту площадку. В каждой школе есть спортзал, и все дети могут получить доступ к занятиям. Ничего сложного в этом нет.