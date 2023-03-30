Беларусь и Россию допустили к международным соревнованиям по настольному теннису

Международная федерация настольного тенниса готова предоставить возможность белорусским и российским атлетам участвовать в соревнованиях с мая 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Организация поддержала рекомендации МОК о допуске спортсменов в нейтральном статусе. Однако выступить на чемпионате мира – 2023 теннисисты не смогут, так как квалификация на турнир уже завершена.