«Перехватили шайбу, пошли в контратаку»: Костицын о второй победе «Динамо» в регулярке КХЛ

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» одержало вторую победу в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На своей площадке «зубры» одолели буксующий на старте «гладкого сезона» магнитогорский «Металлург». Первый период выдался безголевым, а вот во второй части поединка команды забросили на двоих четыре шайбы. У «бело-синих» отличились Китаров и Принс, а у «магнитки» дубль на свой счет записал Козун.

Развязка наступила в концовке третьего периода: за 33 секунды до завершения основного времени поединка победу минскому «Динамо» принес Андрей Костицын – 3:2.