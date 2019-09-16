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«Перехватили шайбу, пошли в контратаку»: Костицын о второй победе «Динамо» в регулярке КХЛ

16 сентября 2019 09:05
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» одержало вторую победу в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Перехватили шайбу, пошли в контратаку»: Костицын о второй победе «Динамо» в регулярке КХЛ-1

На своей площадке «зубры» одолели буксующий на старте «гладкого сезона» магнитогорский «Металлург». Первый период выдался безголевым, а вот во второй части поединка команды забросили на двоих четыре шайбы. У «бело-синих» отличились Китаров и Принс, а у «магнитки» дубль на свой счет записал Козун.

«Перехватили шайбу, пошли в контратаку»: Костицын о второй победе «Динамо» в регулярке КХЛ-4

Развязка наступила в концовке третьего периода: за 33 секунды до завершения основного времени поединка победу минскому «Динамо» принес Андрей Костицын – 3:2.

«Перехватили шайбу, пошли в контратаку»: Костицын о второй победе «Динамо» в регулярке КХЛ-7

Андрей Костицын, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Хорошая победа. Она нам нужна сейчас, чтобы появилась уверенность у всех хоккеистов, чтобы идти как-то дальше и с хорошим настроением готовится к следующим играм. Перехватили шайбу, пошли в контратаку. Франсис Паре словил шайбу под себя, я пошел под него и со щелчка бросил поворотом – забили гол.

# Хоккей Беларуси # Андрей Костицын # Фотофакт

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