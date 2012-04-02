Перед вылетом на чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе юношеская сборная Беларуси провела два спарринга с «Лидой»

Последний домашний этап подготовки вместил в себя два спарринга против «Лиды». Оба юноши проиграли – 3:6 и 1:4. В первом шайбы забрасывали Алексей Шантыка, Владислав Журавлев и Артем Яцкевич. Во втором Журавлев вновь отличился. Сам хоккей произвел довольно унылое впечатление, и дело тут даже не в результатах.

Эдуард Валиуллин, главный тренер ХК «Лида»:

В домашнем матче, в Лиде, надеялся, что они больше покажут. А в сегодняшней игре ребята из сборной пытались сделать то, чему их обучали. Насколько это получилось, решать не мне, а тренерам.

А с нашей стороны хоккей был даже не летний, а чуть хуже.

Валиуллин знает, о чем говорит. Сам в прошлом сезоне был в положении Михаила Васильева. И теперь своеобразно передал тренерскую эстафету.

«Лида», несмотря на фактически отпускной режим, владела инициативой почти безраздельно, и юным хоккеистам сборной мало что удавалось. Особенно в атаке.

Михаил Карнаухов, ХК «Лида»:

Тем не менее, думаю, показали неплохой хоккей. Команда молодая, перспективная, но есть моменты, над которыми еще надо поработать, например, взаимодействие между партнерами. Думаю, нам стоит поменьше удалятся, тогда будет лучше играть, потому что, играя только в меньшинстве, матч тяжело выиграть.

Состав команды почти оптимальный. Сыгранный в «Раубичах» костяк уже усилили Кристиан Хенкель, Роман Дюков и Максим Вальков из «Юности», Виталий Вальков из «Могилева», а также легионеры – Егор Воронов и Артем Раевский. И это еще не последнее пополнение.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

У нас есть еще усиление. Подъезжает защитник Крыскин (он закончил выступление в МХЛ). Это хорошее усиление. Надеюсь, что он в добром здравии. В понедельник он пройдет медицинское обследование. Посмотрим, как с ним дальше работать.

Также, надеемся, в ближайшее время будет усиление из Америки – Гаврус. Травма, которую он получил, не столь серьезная, как оказалось. Он уже готов играть.

Сыграться с партнерами Крыскину и Гаврусу помогут товарищеские матчи, которых у сборной впереди еще два.

Михаил Васильев, главный тренер сборной U-18:

Команда 6 апреля вылетает в Вену. После этого мы переезжаем в Словакию. Там как раз будет проходит чемпионат мира в группе А в первом дивизионе. На 7 и 8 у нас запланированы две товарищеские игры с командой Словакии 94-го года. Команду эту мы уже видели. Первый раз играли на турнире в Дании и проиграли 3:2. Это хорошая команда, хорошо обученные ребята. Нам как раз эти два спарринга будут очень полезны.

11 апреля белорусы стартуют в Секешфехерваре поединком с поляками. Потом соперниками подопечных Васильева станут австрийцы, венгры, украинцы и казахи, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Михаил Карнаухов, ХК «Лида»:

Независимо от того, что это не топ-дивизион, у всех команд, у всех сборных есть хороший вратарь и по две пятерки игроков. Нам все команды по силам, команды нашего уровня. Нам предстоит хороший турнир. Посмотрим, на что способны.

Вылетев из элиты два года назад, белорусские юноши с тех пор успели сделать шаг вниз. Вектор движения необходимо менять. В конце концов, чем мы хуже латышей, играющих нынче в топ-дивизионе?

Эдуард Валиуллин, главный тренер ХК «Лида»:

Хотел пожелать им удачи, чтобы они выступили намного удачнее, чем мы, выполнили свою задачу.