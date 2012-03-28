Дарья Домрачева: Стать чемпионкой мира было моей мечтой, но у меня остается и другая мечта. Надеюсь, она исполнится

Новости Беларуси. Титулованная белорусская спортсменка Дарья Домрачева рассчитывает в следующем году улучшить свой результат. Лидер нашей сборной по биатлону 28 марта отвечала на вопросы журналистов. На пресс-конференции Дарья появилась с двумя малыми Хрустальными глобусами – наградами за победы в масс-стартах и гонках преследования. В общем зачете Кубка мира белоруска заняла второе место.

На пьедестал топ-турниров Домрачева в этом сезоне поднималась 18 раз. В числе ее главных побед – золотая медаль чемпионата мира в гонке преследования. Для белорусских биатлонистов это первая награда высшего достоинства в личной гонке мирового форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Домрачева, чемпионка мира по биатлону:

Стать чемпионкой мира было моей мечтой. Она сегодня осуществилась. Но у меня остается и другая мечта. Надеюсь, что и она исполнится.

Каждая гонка по-своему мне была очень дорога. И, на самом деле, для меня было очень приятно начать этот сезон с победы и закончить его победой.