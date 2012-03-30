Дарья Домрачева: У меня нет какой-то бешеной радости по поводу ухода из спорта Магдалены Нойнер

Даша появилась в зале с двумя Малыми хрустальными глобусами и выставила их на всеобщее обозрение. Вопрос, витавший в воздухе, прозвучал одним из первых: «Когда же будет Большой и не расчищен ли путь к трофею после того, как повесила на гвоздь винтовку немка Магдалена Нойнер?»

Дарья Домрачева, чемпионка мира по биатлону:

У меня нет какой-то бешеной радости по поводу ее ухода. Мне на самом деле доставляло удовольствие наше соперничество, мне это было интересно. Но, тем не менее, остается много других соперниц, сильных соперниц, с которыми, я уверена, будет очень интересная борьба в следующих сезонах.

По ходу дела журналисты также узнали, что Даша не держит зла на тренера россиянок Пихлера с его досужими домыслами о допинге, что наставники других команд присматриваются к лыжной технике белоруски и ставят ее в пример, что 7 апреля Домрачева выступит на Гонке чемпионов в «Лужниках», но относится к ней как шоу.

Не остался в тени звездной подопечной и тренер женской сборной Андриан Цыбульский.

Андриан Цыбульский, главный тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

Семь человек, которые в этом году будут готовиться непосредственно к Олимпийским играм, я могу даже сейчас назвать. Это эстафетная четверка, которая бежала, плюс Ира Кривко, возвращается Надежда Писарева. Не назвал еще совершенно молодую нашу спортсменку из Могилевской области – Динару Алимбекову.

Венчало встречу неформальное общение с прессой, в ряды которой просочились и отдельные фаны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Быть любимицей Беларуси непросто, но Дарье Домрачевой эта миссия по плечу.