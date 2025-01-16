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Павел Савицкий продлил контракт с «Неманом»

16 января 2025 20:15
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Нападающий гродненского «Немана» Павел Савицкий продолжит играть за клуб в следующем сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он продлил контракт с серебряным призером чемпионата Беларуси. Будущий розыгрыш станет для Савицкого 11-м в составе дружины. За клуб из родного города он выступал с 2011-го по 2017-й, а также защищает его цвета с 2022 года. 

В минувшем сезоне Павел принял участие во всех 30 матчах высшей лиги, в которых набрал 18 баллов. На его счету 14 мячей и четыре ассиста, он вошел в пятерку лучших турнира по системе «гол+пас».

Тем временем по истечении срока действия контрактов ряды минского «Динамо» покинули еще пять игроков. Все они легионеры. У клуба в межсезонье уже 16 потерь.

# Футбол Беларуси

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