Хоккеисты «Динамо-Шинника» уступили «Академии Михайлова» в МХЛ

Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата МХЛ. На этот раз в соперниках у белорусской дружины был представитель Золотого дивизиона «Академия Михайлова» из Тулы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До этого в текущем сезоне команды встречались лишь раз, и тогда «бобры» праздновали победу – 3:2. На этот раз оппоненты взяли реванш. Противостояние прошло в яркой и неуступчивой борьбе. Хозяева вышли вперед на 6-й минуте, но под занавес первого отрезка Арсений Елисеев сравнял цифры на табло.

Во второй трети обе дружины оставили свои ворота на замке. Заключительная двадцатиминутка прошла по такому же сценарию. Основное матча завершилось со счетом 1:1. Игра перешла в овертайм. А затем и в серию буллитов, где победу праздновали хоккеисты «Академии Михайлова» – 2:1.

Таким образом, подопечные Андрея Михалева не смогли продлить победную серию до пяти матчей. Тем не менее наша команда продолжает возглавлять турнирную таблицу Серебряного дивизиона МХЛ. Следующий поединок бобруйчане проведут также на выезде против «Атланта» из Московской области.