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«Мешков Брест» начали с побед второй этап чемпионата Беларуси по гандболу

16 января 2025 13:49
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Главные фавориты с побед начали второй этап чемпионата Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Действующий победитель турнира «Мешков Брест» в гостях был сильнее «Гомеля». К перерыву фаворит вел с разницей в 3 мяча, а затем увеличил преимущество – 32:23. Самым результативным в матче стал Александр Шкуринский, в его активе 8 голов. Для брестчан эта победа стала 15-я подряд. Ближайший преследователь «мешковцев», столичный «СКА», в Могилеве уверенно обыграл «Машеку» – 32:18. В верхней части турнирной таблицы брестчане опережают армейцев на 4 очка. Следом, с большим отставанием, идут гандболисты «Гомеля» и «Машеки».

# Гандбол

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